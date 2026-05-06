El vestuario del Real Madrid se cansa de Mbappé

No corren buenos tiempos para la figura de Kylian Mbappé en Madrid. El clima de crispación con el delantero se acrecienta día tras día y parece haber alcanzado su punto máximo (hasta ahora) tras las imágenes del futbolista de vacaciones mientras el equipo estaba en crisis deportiva y su aterrizaje en España solo unos minutos antes de que empezara el partido ante el Espanyol.

El distanciamiento entre afición y jugador es evidente, incluyendo campañas promovidas por un sector del madridismo pidiendo su salida. En el seno del club tampoco están contentos con todo lo sucedido y no ocultan su decepción, pero el malestar también ha llegado al vestuario.

Kylian Mbappé, durante un entrenamiento del Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Según informa L'Equipe, muchos de sus compañeros no están felices con los privilegios de los que goza el atacante, señalando, entre otras cosas, "una actitud que se considera despectiva hacia un miembro del cuerpo técnico durante un entrenamiento o un retraso de cuarenta minutos en la última comida organizada por los jugadores".

Pero la cosa no termina ahí, el medio francés también da más motivos de esa ruptura dentro del vestuario. "Su actitud, demasiado individualista a sus ojos, hace que esté cada vez más aislado. Mbappé mantendría así relaciones estrechas casi exclusivamente con los franceses del equipo", apuntan.

Por lo que respecta al futbolista, L'Equipe informa también que considera que no ha infringido ninguna norma y que simplemente "estaba disfrutando de un fin de semana libre concedido de mutuo acuerdo con el Madrid, al igual que Éder Militao o Thibaut Courtois". El central brasileño y el guardameta también realizaron viajes durante la semana.

Mientras Mbappé y su entorno parecen vivir al margen de toda la tensión que se respira a día de hoy entre la afición blanca, desde el club confían que el delantero esté disponible para disputar el Clásico de este domingo ante el Barça. El Madrid quiere evitar a toda costa que su máximo rival histórico se proclame campeón frente a ellos.

Kylian Mbappé, en el banquillo junto a Camavinga / Juanjo Martín / EFE

Sin embargo, la presencia del '10' no está ni mucho menos asegurada. El jugador continúa realizando entrenamientos individuales como parte de su proceso de recuperación y este miércoles volverá a pasar por pruebas médicas para examinar el estado de su lesión.

El resultado y la imagen que ofrezca el equipo (y más concretamente Mbappé) en el Clásico serán de vital importancia para lo que puede acontecer en las próximas semanas. La afición del Real Madrid tendrá dos oportunidades en el Santiago Bernabéu para mostrar su descontento. El 14 de mayo, ante el Real Oviedo, y el fin de semana del 24 de mayo, en el último partido liguero ante el Athletic Club.

Si no juega finalmente en el Clásico o si su rendimiento no es positivo, la estrella de los blancos podría vivir por primera vez de manera palpable la ira de su propia afición en las próximas semanas.