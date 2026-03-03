El vestuario del Madrid tira la Liga: "Solo nos queda la Champions"

Dura derrota del Real Madrid este lunes en el Santiago Bernabéu contra el Getafe de José Bordalás. El conjunto merengue fue asaltado en el cuadro azulón en un encuentro que acabó con gritos de "Florentino, dimisión" en el templo blanco. Después de 26 jornadas disputadas, los de Álvaro Arbeloa están a cuatro puntos del Barça de Hansi Flick, líder en solitario de la competición doméstica, y no dependen de sus propios resultados para atrapar a los culés.

Más allá del mal resultado en casa ante el Getafe, el Madrid estuvo muy lejos de mostrar una versión competitiva. Algunos futbolistas merengues como Rüdiger, que añadió (con impunidad) una nueva jugada antideportiva a su currículum, Mastantuono, expulsado por protestar al árbitro, o Vinicius, que se enzarzó con varios rivales, perdieron los papeles en una clara demostración de la frustración que reina en el vestuario.

Según la 'Cadena SER', de hecho, el ánimo en la plantilla del Real Madrid tras las dos derrotas consecutivas en Liga era de "desolación y tristeza absoluta". El periodista Javier Herráez, tras hablar directamente con algunos jugadores blancos, explicó que la sensación era de "impotencia" hasta el punto de verse incapacitados para competir el título al Barça. "La frase textual que me han trasladado es 'Solo nos queda la Champions'", aseguró. "Arbeloa es el primero que ve lo que pasa, pero no lo puede decir como nosotros", añadió el presentador de 'El Larguero', Manu Carreño.

La información de la radio citada dista mucho del discurso de Álvaro Arbeloa en rueda de prensa. "No es un adiós a la Liga. Quedan 36 puntos en juego. No tiramos la toalla. Esto es el Real Madrid y aquí nadie se rinde. Cuatro puntos es una distancia que se puede recortar. Nuestro objetivo es ganar los 12 partidos de Liga que nos quedan", declaró.

Veremos cómo se repone el Real Madrid de este golpe. El equipo merengue tiene un duro calendario por delante antes del último parón de selecciones de la temporada. Este viernes visitará Balaídos, después tiene la eliminatoria continental ante el Manchester City de Pep Guardiola (con un duelo en casa frente al Elche de por medio) y, por último, recibe al Atlético de Madrid en el Bernabéu. Vienen curvas en La Castellana.