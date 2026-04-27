Un vestuario ingobernable que devora a los entrenadores del Real Madrid

El Real Madrid va camino de su cuarto entrenador en apenas un año. A pesar de contar con el apoyo del vestuario, Álvaro Arbeloa tiene casi imposible continuar en el conjunto blanco. El club medita su posible relevo y el final de temporada solo puede perjudicar todavía más la imagen del técnico y los jugadores, especialmente tras lo visto en el último encuentro ante el Betis.

Arbeloa será uno más en la lista de víctimas de un vestuario que, desde la llegada de Kylian Mbappé, parece ingobernable. Un grupo de futbolistas que saboreó la gloria antes del fichaje del francés, ganando Champions y Liga. Vinicius y Jude Bellingham estaban entre los contendientes que pugnaban directamente por el trono al mejor jugador del mundo mientras el valor de otros jugadores como Fede Valverde o Camavinga crecía de manera exponencial.

Arbeloa, pensativo en el banquillo / EFE

En la plantilla del Madrid había quien se ganaba el estatus de intocable, pero la aparición de Mbappé provocó un terremoto. El francés llegó con la vitola de ser el líder del nuevo proyecto de Florentino Pérez y con un sueldo disparado gracias a la prima de fichaje por llegar libre. El grupo que había elevado al club a la gloria pasaba a un segundo plano, pero no así los privilegios y el estatus que ellos mismos pensaban que se habían ganado.

Tres víctimas

Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. Todos han tenido sus errores a nivel táctico y en la gestión de vestuario, pero no se puede obviar que, cuando los problemas entre entrenadores y plantilla son recurrentes, los focos también deben señalar a los futbolistas.

El italiano afrontó como pudo su último año en el club, evitando meterse en líos que pudieran ensuciar su impecable imagen como entrenador del Madrid y asumiendo la dificultad de un vestuario lleno de egos. La desconexión entre técnico y plantilla se fue haciendo evidente con el paso de los partidos, aunque Ancelotti afirmará en varias ocasiones que no había perdido el control del grupo.

Kylian Mbappé y Carlo Ancelotti, en un partido del Real Madrid la pasada temporada. / JAVIER LIZÓN / EFE

El fichaje de Xabi Alonso se hizo, precisamente, con la intención de que la situación no se descontrolara más. El ex del Bayer Leverkusen llegaba con la vitola de ser un técnico intervencionista, capaz de imponer mano dura y de centrar la atención si la situación así lo requería. Su método, que por momentos prometía hacerle brillar, terminó siendo su condena.

El técnico chocó de pleno con dos de los pesos pesados del vestuario. Fede Valverde protagonizó una escena que dice mucho del poder de ese vestuario, negándose a calentar durante el partido ante el Kairat Almaty. Vinicius fue un paso más allá y directamente puso al 'tolosarra' en la picota tras el cambio en el Clásico. Aquel día, en el que el Madrid ganó al Barça y se colocaba con 5 puntos de ventaja, condicionó por completo la temporada de los blancos y sentenció el proyecto de Xabi Alonso.

Florentino Pérez, Xabi Alonso y Arbeloa / Sport

El club se puso de parte del futbolista, confirmando de manera definitiva que ese vestuario era ingobernable y que podía hacer y deshacer a su antojo. Arbeloa llegó con la lección de su antecesor aprendida, cambió el discurso, asumió las culpas y cedió el poder a los jugadores, pero tampoco le ha funcionado.

El técnico no ha podido evitar problemas con varios futbolistas. Las situaciones recientes con Carvajal y Ceballos ratifican la tensión que se está viviendo con el entrenador. Una parte importante del vestuario quiere que continúe, probablemente influenciados por la actitud de Arbeloa con ellos y por el miedo a lo que podría llegar si hay un cambio en el banquillo.

El Madrid se encuentra ahora en una disyuntiva complicada. El club ha refrendado el poder del vestuario durante muchos meses, pero los resultados son decepcionantes. La elección del cuarto entrenador en un año dejará muchas pistas del camino que elige finalmente la directiva del conjunto blanco.