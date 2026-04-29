El vestuario hace la cruz a Mbappé

El vestuario del Real Madrid ha protagonizado una temporada de revueltas que no tienen viso de solución. Primero fue Vinícius contra Xabi Alonso, después Arbeloa con Carvajal y ahora Mbappé contra sus condiscípulos. ‘Journal du Real’ desvela los reproches que ha hecho a algunos compañeros a los que acusa de arruinar la temporada como si él haya sido el único que ha cumplido avalado por sus goles.

Goles de equipo

“Está muy enojado con la situación en el Real Madrid: ha tenido discusiones privadas con varios jugadores respecto a este mismo problema, ya que cree que algunos de ellos han arruinado la temporada. Bellingham es uno de los jugadores con los que ha tenido problemas, porque Jude es uno de los pocos que se ha atrevido a cuestionar algunos de los malos desempeños de Mbappé", relata el medio francés.

El inglés tiene el aval de muchos de sus compañeros, por reprochar al francés su falta de implicación defensiva y su egoísmo ofensivo como lo demuestra que solo ha dado cuatro asistencias de gol mientras que sus compañeros le han asistido en 25 de los 41 goles que han marcado. A eso suma 12 marcados de penalti, cuatro de ellos provocados por él. Esto supone que su cuenta personal sin la ayuda del equipo se quedaría en 8 goles de propia factura.

Peores con él

Un grupo importante del vestuario le acusa de ser peor equipo cuando juega él. Le reprochan que apenas da asistencias, que no ocupa el área cuando él es el delantero centro del equipo, que no genera espacios para los compañeros, más bien al contrario, y que no fija a los centrales ni se esfuerza en defender por detrás del balón, máxima para cerrar filas en defensa.

Además, se revuelven contra la posibilidad de que el club contrate un técnico que escude su figura. Tanto Deschamps como Walid Regragui siguen apareciendo como opciones impulsadas desde los entornos de Mbappé y Anas Laghrari pero no convencen a nadie más, según desvela ‘Diario.es’. Movimientos que enfadan al vestuario, que desconfía del jugador francés con el que no han ganado nada desde que llegó, aunque sea él quien les acuse de ello.