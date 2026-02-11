La versión del Real Madrid sobre el acuerdo con la UEFA

La Superliga ya es historia. En el Real Madrid lo consideran un sacrificio por "el bien del fútbol europeo", tal y como resume el comunicado firmado con la UEFA y la EFL (European Football Clubs). O lo que es lo mismo: Florentino, Al-Khelaifi y Ceferin. Los tres nombres aparecen en la rúbrica de un acuerdo que "servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga". Un pacto nacido del contexto procesal entre las partes, que llevó al equipo madridista a demandar al organismo europeo por valor de 4.500 millones.

La sostenibilidad financiera como punto clave

Desde el club blanco renuncian a los conceptos de rendición y capitulación. Su lectura del acuerdo es que es la mejor solución posible, tanto para el Real Madrid como para el resto de conjuntos europeos. Recalcan, además, la no participación del Barça en los últimos tres meses de conversaciones, desarrolladas paralelamente al trámite de la demanda y reclamación por parte de los promotores de una Superliga que no llevará a cabo.

Superliga

Esto no quiere decir, según la versión de la entidad que preside Florentino, que el espíritu de la misma no esté implícito en un acuerdo confidencial del que dependerá el desistimiento de los frentes judiciales. Se remiten a dos cuestiones clave, presentes en el comunicado firmado a tres bandas. De un lado, la sostenibilidad financiera "a largo plazo", algo en lo que ha puesto el foco el máximo dirigente del Real Madrid en alguna de sus últimas intervenciones. Ponen como ejemplo los balances negativos de la mayoría de grandes ligas o la superación del 'fair play' de determinados equipos.

En segundo lugar, "la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología", algo entronado directamente con el modelo Unify de fútbol en abierto. Cabe recordar en este sentido las palabras de Florentino durante el pasado Mundial de Clubes: "Que la tecnología nos haya ayudado a que podamos celebrar esta competición tan bonita es de agradecer, y que además sea gratis, y eso quiere decir que los niños de todo el mundo pueden hoy ver al Real Madrid".

Un pacto entre Florentino y Al-Khelaïfi

DAZN retransmitió en abierto el torneo, una fórmula presentada para la Superliga, que pasó de un modelo inicialmente cerrado a un sistema de divisiones. Aunque lo fundamental de la propuesta estaba en el modelo de negocio. De la parte de la UEFA "el mérito deportivo", como gran reconocimiento del pacto y que los promotores de la competición terminaron por reconocer. "La hoja de ruta comienza hoy", es la idea que trasladan desde un frente que no quedará vacío de contenido, debido a su carácter intermediador.

Florentino, optimista con la Superliga / EFE

Lejos de construir una batalla de vencedores y vencidos, en el Real Madrid y el entorno de la Superliga se afanan en hablar de un "alineamiento" de las versiones de Florentino Pérez y Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG y máximo responsable de la EFL (anteriormente ECA), a la que también se reintegrará el Barça. El club azulgrana saltó del barco de la Superliga oficialmente el pasado fin de semana.

Fuentes cercanas al acuerdo defienden que no ha existido una posición de debilidad por parte del Real Madrid o de su presidente y que su postura ha estado respaldada por fallos como el que dictó el TJUE en diciembre de 2023. El mismo dictaminó que la UEFA abusaba de su posición de monopolio en el mercado de competiciones europeas de clubes. Abría la puerta para la creación de una Superliga que no llegará a formalizarse. Finalmente, la entidad blanca se considera como la voz visible del conjunto de equipos a los que llegó a pedir un paso adelante en la última asamblea.

"Nadie nos puede sancionar por trabajar por nuestro futuro. La contundencia nos permite reclamar a la UEFA los daños que nos han causado. Hemos reclamado el proceso contra la UEFA. El ser indemnizados y el de organizar la competición en el futuro. No hemos llegado aquí para ganar una sentencia, sino para ponerlo en práctica", aseguraba Florentino, quien desveló cómo la entidad que preside Ceferin le había remitido a la EFL, "que obliga a renunciar a cualquier litigio, lo que nos llevaría renunciar a miles de millones de euros que vamos a reclamar". Ahora, el acuerdo entre UEFA, EFL y Real Madrid abre una nueva batalla por el relato y, sobre todo, sus consecuencias.