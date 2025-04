Vergonzosa insinuación del exmédico del Madrid: "¿Vendajes? Si quieres un acceso venoso fácil es en las muñecas"

Fue durante siete años jefe de los servicios médicos del Real Madrid, actualmente sigue ligado al club como asesor médico y ahora ha dado unas declaraciones de lo más polémicas en una entrevista con Marca. Al ser preguntado por la tendencia de los vendajes que se puede ver en los jugadores de muchos equipos, Niko Mihic hizo una insinuación que no ha pasado desapercibida para nadie.

"Podría ser que están diseñando juegos de estrategia, jugando mucho al futbolín y la tendinitis… de la misma manera que podría ser que no han sobornado a Negreira. No sé lo que está ocurriendo, pero lo que quiero decir es que cualquier médico sabe que, si quieres tener un acceso venoso más fácil, es en las manos y muñecas", explicó Mihic, aludiendo directamente al Barça a pesar de que no se mencionaba al club azulgrana en la pregunta.

Incluso el periodista que le hace la entrevista quedó sorprendido con dicha declaración, a lo que el exmédico del Real Madrid añadió: "Es mucho decir, pero yo no entiendo por qué lo están haciendo y que lo desmientan. Que digan “no”, pero demuéstrame qué estás haciendo. ¿Cuál es el secreto? No es por jugar al futbolín, ¿verdad?".

"No creo en modas. Yo creo que un jugador no juega con un aparataje que diseña una lesión, una carencia, si no es por hacer algo con eso, no es porque es más guapo", recalcó Mihic en la entrevista.

El periodista preguntó entonces por las cremas en el pecho, que también se han visto en los últimos años. Fue en ese momento cuando el doctor cambió de discurso: "Eso siempre lo hemos hecho, eso es un poco más psicológico que físico. La gente cree que tiene más aire. Por ejemplo, cuando beben agua en los parones de los partidos, es más psicológico a que te dé un beneficio de hidratación adecuado porque la cantidad de agua que entra no es suficiente".

Las declaraciones de Mihic están causando un gran revuelo y mucha indignación, especialmente en la afición del Barça, que no entiende dicha insinuación sin justificación aparente, en una frase en la que además el doctor hace alusión a otros temas como Negreira sin venir a cuento.