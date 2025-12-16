Veredicto final del CTA: el VAR actuó bien en el posible penalti a Vinicius

La polémica se adueñó de Mendizorroza en la recta final del partido entre el Alavés y el Real Madrid. El conjunto blanco reclamó de manera continuada un posible penalti sobre Vinicius, en una acción en la que el brasileño se mete en el área y es golpeado por Tenaglia. El colegiado del encuentro no señaló infracción y el VAR no le llamó para revisar la acción, lo que generó mucha controversia.

En un nuevo capítulo de 'Tiempo de Revisión', el CTA ha analizado varias jugadas de la jornada, seleccionadas previamente por el Comité de Asesores. Entre ellas, tal y como se esperaba, se encuentra la jugada de Vinicius Jr.

"Un delantero del Madrid cae dentro del área tras recibir un contacto del jugador del Alavés. Acción susceptible de señalar penalti en función de la intensidad interpretada. El árbitro no señala penalti y el VAR no interviene, por lo que la jugada queda sin sanción", empiezan explicando en el vídeo.

"La regla 12 establece que las faltas se sancionan cuando un jugador actúa de manera imprudente, temeraria o con uso de fuerza excesiva. En acciones con contacto, la interpretación depende de la intensidad. El grado o la intensidad del contacto entre dos jugadores no siempre se puede medir de forma objetiva, depende de la percepción arbitral", añaden.

"Por eso, determinar si el contacto del defensor realmente causa la caída del delantero es algo que debe interpretar el árbitro sobre el terreno de juego, en función de lo que ve y valora en directo. El CTA considera que esta acción entra en el ámbito de la interpretación, ya que depende de la valoración de la intensidad del contacto. Al tratarse de una acción de intepretación y no de un error claro y manifiesto, el VAR no debe intervenir. Insistimos en la importancia de aplicar este criterio para garantizar coherencia en jugadas de interpretación", concluyen al respecto, afirmando de esta forma que el VAR actuó correctamente.

La polémica en el Barça - Osasuna

Además, en el vídeo también se hace mención a los dos goles anulados en el Barça - Osasuna que se disputó en el Camp Nou, uno a cada equipo.

Por lo que respecta al tanto del Barça por fuera de juego previo de Raphinha, el CTA afirma que "aunque la diferencia es mínima, la posición ilegal está confirmada por tecnología" y se subraya "la importancia del SAOT para garantizar decisiones objetivas en jugadas ajustadas".

Respecto al tanto de Osasuna, anulado por una falta sobre Joan García, el CTA considera que el tanto está bien anulado y "respalda la interpretación del colegiado" ya que "aunque el contacto es fruto de la inercia, la acción priva al portero de la posibilidad de atrapar el balón, lo que justifica la anulación del gol".