El verdugo del Madrid llegó al Getafe por 'culpa' de Endrick

El Real Madrid es llevó uno de los varapalos más duros de la temporada el pasado lunes. Jugándose LaLiga, los de Arbeloa cayeron ante el Getafe de Bordalás por la mínima, después de que Martín Satriano se sacará de la manga un golazo descomunal para batir a Courtois con una volea por la escuadra.

Un gol que puede ser decisivo a la hora de decantar la competición, ya que dejó al equipo blanco a cuatro puntos del Barça en la tabla. Una distancia significativa teniendo en cuenta la cantidad de partidos que restan para finalizar LaLiga.

Una carambola que termina perjudicando al Madrid

La curiosidad de esta historia llega con el fichaje de Satriano por el Getafe. El uruguayo llegó al conjunto madrileño el 17 de enero cedido, después de haber jugado 19 partidos (15 como titular) y marcado tres goles con el Lyon entre todas las competiciones.

Endrick salió del Madrid en busca de minutos / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El conjunto francés dejó salir al delantero después de confirmar la llegada de Endrick al equipo. En ese momento, ejerció la opción de compra de 5 millones de euros por Satriano, que hasta ese momento estaba cedido por el Lens y le mandó al Getafe a préstamo.

La carambola no deja de ser surrealista. El Madrid se deshace de Endrick, al que ahora echa de menos tras las lesiones de Mbappé y Rodrygo, la llegada del brasileño al Lyon facilita la salida de Satriano al Getafe y el uruguayo se encarga de poner LaLiga patas arriba y dejar a los blancos con pocas opciones de alzar el título.

El golazo espectacular del futbolista azulón ha dado la vuelta al mundo, pero su nombre ya sonó con fuerza a nivel internacional cuando era una gran promesa en el Inter de Milán, club con el que llegó a debutar jugando cuatro partidos en Serie A.

Tras dar varias vueltas por Italia y Francia, Satriano ha vuelto a las portadas a sus 25 años. Su partido, más allá del gol, fue muy positivo para un Getafe que, sin lugar a dudas, agradecerá tenerle hasta junio, antes de que vuelva al Lyon, donde Endrick también ha empezado a triunfar.