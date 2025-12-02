"El verdadero elefante en la habitación del Madrid es Jude Bellingham"

El Real Madrid se encuentra inmerso en una mala racha en la que muchos de sus jugadores y su entrenador han sido señalados por diversos problemas.

En el último programa de Moeve Fútbol Zone se analizó la situación por la que pasa el equipo y se puso a Jude Bellingham en el punto de mira. El inglés regresó hace unos meses tras una operación de hombro, pero su rendimiento no ha sido el esperado.

"El verdadero elefante en la habitación del Real Madrid, aunque ahora se empieza a hablar un poco más, es Jude Bellingham", empezó afirmando Christian Blasco en el programa.

Bellingham refleja la frustración del Madrid a domicilio / Efe

"Es un jugador que ha saboreado las mieles del éxito en sus primeros meses en el Madrid con Ancelotti hasta un punto que él se ha creyó que era un delantero, una superestrella y hasta fue candidato al Balón de Oro, que ahora dice: 'cómo me voy a convertir yo ahora en otra cosa, si en ese rol he demostrado que soy uno de los mejores del mundo'", añadió posteriormente el presentador.

Eloy Lecina, tertuliano del programa, fue contundente en su respuesta: "Comentas que no quiere jugar de centrocampista, quiere jugar arriba, pero es que tampoco está sumando ahí. Mucha gente piensa por qué el Real Madrid no se fija en lo que hace Mikel Merino en el Arsenal. Como no tienes a Mbappé atacando el área pequeña, aprovecha a Bellingham y que irrumpa, pero tampoco está ahí".

Bellingham se lamenta durante el partido entre el Elche y el Real Madrid / EFE

"Yo lo comparo a veces con la determinación con la que juegan en el Barça perfiles similares como Fermín y Dani Olmo y no veo a Bellingham generando ocasiones de gol como para pensar que tenemos que tenerle jugando ahí", sentenció el tertuliano.

Christian Blasco, Alfredo Martínez y Eloy Lecina analiza la mala dinámica del Real Madrid / SPORT

"Por un lado, desde que ha vuelto Bellingham ha empeorado Arda Güler, que estaba mostrando un nivel espectacular. Por otro lado, veo imposible que esa sociedad Bellingham - Vinicius - Mbappé puedan jugar juntos bien y sacar el máximo potencial de los tres a la vez", afirmó Christian Blasco.

Al debate se sumó Alfredo Martínez, que tampoco tiene claro el papel del inglés en el Real Madrid: "En muchos partidos es intrascendente. Lo que si tiene es que en un partido, sin hacer nada, marca y con eso disimula un poco. Pero el Bellingham de la primera temporada que nos enamoró a todos y nos parecía un futbolista total ha desaparecido".