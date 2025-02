"Ya lo verás en unos años": Courtois recuerda al único jugador del Madrid que vio venir a Vinicius cuando todo eran críticas

Durante muchos meses Vinicius fue un jugador bajo sospecha en el Real Madrid. Sus inicios en el Madrid, con su presencia incluso en el Castilla algunos partidos, no fueron fáciles. Su falta de acierto de cara a gol hicieron que tuviera que cargar con todo tipo de etiquetas asociadas a su falta de puntería.

En algunos momentos, a pesar de que ya entonces hacía estragos en el uno contra uno, se convirtió en carne de meme. Fueron momentos de dudas, pero hubo un jugador en la plantilla del Madrid que ya vaticinó el nivel actual del brasileño.

Lo explicó Courtois en una entrevista con el exjugador del United, Rio Ferdinand. "Sabía que Vinicius iba a ser bueno antes, pero no pensé que sería tan bueno", empieza reconociendo el belga. "El único que me dijo ‘Ya lo verás en unos años’ fue Hazard. Me lo dijo inmediatamente cuando lo vio".

"Este chico será realmente bueno"

"¿Cuál fue la razón", le pregunta Ferdinand. "No lo sé, simplemente lo sintió así. Vio que tenía algo especial. En mi caso quizás lo puedo ver más claro con un portero joven, pero me cuesta más de decirlo de un delantero. Pero Eder desde el primer momento me dijo: "Este chico será realmente bueno".

Courtois explica, asimismo, los inicios del futbolista en el Madrid: "Vinimos en el mismo momento al club y obviamente empezó a jugar muy pronto y mucha gente se reía de él por fallar muchos goles pero ya podía ver que tenía algo especial. Pensaba que sería bueno pero no tan bueno. Pero Eder lo vio claro desde el primer momento".

Con el tiempo Vinicius fue ajustando su juego y sobre todo logró dar un salto de nivel en su acierto de cara a portería. La figura de Ancelotti ha sido, en este sentido, clave para encontrar la mejor versión del brasileño.

Con el italiano en el banquillo del Madrid, Vinicius fue simplificando su juego y ganando pausa en los últimos metros. En los últimos años, además, ha ido centrando su posición, pasando de jugar de extremo clásico a poder intervenir más en zonas interiores que lo acercan al gol.