Verano caliente en el Real Madrid

Consumado el estrepitoso trastazo que se han dado los 26 jugadores que han formado la plantilla madridista y los dos entrenadores, uno ya no está y el otro no estará, el Real Madrid empieza la reconstrucción de un proyecto que se ha hundido por diferentes frentes. Un equipo que ha demostrado sobre el campo que está infravalorado en consonancia con su rendimiento.

Agarrados al contrato

Para Florentino Pérez y su equipo se presenta un verano caliente. A la espera de que José Mourinho confirme su regreso y que ponga sobre la mesa sus planes, el primer escollo grande va a ser deshacerse de jugadores con contrato en vigor. Como viene ocurriendo en los últimos años, nadie quiere irse del Madrid y, en algunos casos, da lo mismo que el equipo de destino iguale sus emolumentos.

Los responsables blancos van a tener que idear fórmulas para deshacerse de jugadores que no cuentan o que Mourinho descarte. Nadie se olvida de que para deshacerse de Bale tuvo que asumir la mitad de su salario de 30 M€. Pero tampoco se le escapa a nadie el periplo de Mariano, al que nadie quería e impuso su contrato para seguir pese a no contar para los entrenadores de turno.

Dani Ceballos, un problema enquistado en el Real Madrid / EFE

Ceballos es el último caso. El Madrid cerró el verano un acuerdo con el Lyon para la salida del jugador. Cuando estaba todo hecho, el andaluz dio un paso atrás frustrando la operación. Ahora puede suceder lo mismo. Le queda un año de contrato y se agarra a él cuente o no. Le puede dar lo mismo llevar tres partidos sin ir convocado, salvo que aparezca un club que le pague los 10 M€ brutos que gana.

Manda Florentino

Solo Carvajal, Alaba y Rudiger acaban contrato en junio. El resto tienen un año o más. Los sueldos que tienen muchos de los que no cuentan para el próximo proyecto, son un freno a esa pretendida renovación de la plantilla. Además de Ceballos, otros como Camavinga gana 12,5 M€ brutos por temporada y tiene contrato hasta 2029. Incluso mirando al vértice de la pirámide ocupada por un Mbappé cuestionado, debería encontrar un destino que le asegure los 40,4 M€ que tiene firmados hasta 2029.

El nuevo proyecto del Real Madrid está por definirse. Mourinho dará el pistoletazo de salida siempre que Florentino Pérez apruebe sus peticiones, porque imponer, imponer en el Madrid solo impone el presidente. Necesita refuerzos en todas sus líneas pero, sobre todo, necesita hacer limpia después de dos años en el que los jugadores más importantes han llevado al equipo a la ruina.