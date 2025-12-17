Copa del Rey
Dónde ver el Talavera - Real Madrid de Copa del Rey hoy por TV, online y en directo
A qué hora empieza hoy el partido del Real Madrid contra el Talavera y en qué canal de TV ver los dieciseisavos de final de la Copa del Rey
El Real Madrid se estrena hoy miércoles 17 de diciembre a las 21:00 horas (CET) en la Copa del Rey 2025/26. El conjunto blanco, al igual que los otros equipos que participan en la Supercopa de España, no participó en las primeras rondas de la competición y se medirá en los dieciseisavos de final al CF Talavera.
Como era de esperar por la diferencia de categoría, el conjunto blanco es el gran favorito a llevarse el triunfo y el pase a octavos. Por su parte, los locales mantienen la esperanza de dar la campanada en un partido clave a nivel de club. El Talavera compite actualmente en el Grupo 1 de Primera RFEF, donde ocupa la posición 19ª en una liga de 20.
Tras una mala racha de resultados, los de Alejandro Sandroni se reencontraron con el triunfo el pasado fin de semana, venciendo 2-1 al Mérida. Por lo que respecta a la competición copera, el Talavera ya ha sido capaz de eliminar al Rayo Majadahonda (1-4) y al Málaga (2-1).
En el Real Madrid todos los ojos se fijan en Xabi Alonso. El tolosarra salvó el match ball con una victoria con lo justo ante el Alavés, pero su situación sigue siendo crítica. Se esperan algunas rotaciones en el conjunto blanco.
¿Dónde ver el Talavera - Real Madrid hoy por TV y online?
El partido entre Real Madrid y Talavera de la Copa del Rey se podrá ver por TV y online a través de La1 y la plataforma de RTVE Play, que emitirá algunos de los partidos que componen la competición nacional.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y el Talavera a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
