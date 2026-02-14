Dónde ver el Real Madrid - Real Sociedad de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Real Sociedad se dan cita en el Santiago Bernabéu hoy sábado 14 de febrero a las 21:00 horas (CET) para disputar la jornada 24 de LaLiga EA Sports. El equipo de Álvaro Arbeloa afronta un partido clave para mantener el pulso con el FC Barcelona en la carrera por el liderato de la competición doméstica contra un rival que viene lanzado y en buena dinámica.

Los blancos consiguieron una victoria crucial en Mestalla contra el Valencia para sumar su séptimo triunfo consecutivo en Liga. Desde que Arbeloa tomase el mando del Real Madrid en sustitución de Xabi Alonso, el equipo madridista solo suma de tres en tres en el campeonato liguero, algo que imposibilita al FC Barcelona, líder de la competición, distanciarse en lo más alto de la tabla. El encuentro llega unas horas antes del partido de ida de playoffs de la Champions League contra el Benfica de Mourinho, algo que podría alterar la planificación del técnico blanco de cara a preparar la eliminatoria.

La Real Sociedad viene lanzada a por el Real Madrid / LUIS TEJIDO / EFE

Se enfrentarán a una Real Sociedad que viene lanzada desde la llegada de Pellegrino Matarazzo. La reciente victoria contra el Athletic Club en el partido de ida de las semifinales de Copa del Rey (0-1) refuerza la apuesta del técnico estadounidense, que ha cambiado la cara del equipo donostiarra por completo. Después de conseguir una inesperada victoria contra el FC Barcelona en Anoeta (2-1), el equipo de San Sebastián quiere lograr una segunda victoria de autoridad contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

¿Dónde ver el Real Madrid - Real Sociedad hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Real Sociedad, correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar+ (canal 7).

