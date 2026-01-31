Dónde ver el Real Madrid - Rayo Vallecano de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Rayo Vallecano se darán cita en el Bernabéu este domingo 1 de febrero a las 14:00 horas (CET) para disputar la jornada 22 de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco afrontará el partido con el aliciente de saber el resultado del FC Barcelona ante el Elche; por tanto, en caso de victoria azulgrana, deberían sumar de tres para no quedarse atrás en la tabla.

Los merengues saben que les esperará un ambiente muy hostil en su propia casa. La derrota en Lisboa en la fase de Liga de la UEFA Champions League dolió mucho a la afición y se espera que se repitan las pitadas del pasado partido ante el Levante. Los blancos perdieron la opción de clasificarse directamente para los octavos de final tras ser superados con facilidad por el Benfica de Mourinho.

Por su parte, los rayistas están en una situación muy delicada tras dos derrotas consecutivas que los dejan a un solo punto del descenso. Los de Iñigo Pérez necesitan sumar para salir del pozo y alejarse de la zona roja. Entre el 18.º clasificado y el 9.º hay solo cuatro puntos.

El Rayo Vallecano celebrando un gol / Agencias

¿Dónde ver el Real Madrid - Rayo Vallecano por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.