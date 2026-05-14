Dónde ver el Real Madrid - Oviedo de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Real Oviedo se dan cita en el Bernabéu hoy jueves 14 de mayo a las 21:30 horas (CEST) para disputar la jornada 36 de LaLiga EA Sports. Sin nada por disputarse en las últimas fechas del campeonato liguero, ambos conjuntos participarán en un trámite antes del final de temporada que tiene ciertos alicientes.

El primero de ellos es la vuelta de Mbappé a la convocatoria del Real Madrid. Tras estar ausente en el Clásico contra el FC Barcelona, el ariete francés se suma para enfrentarse al Real Oviedo y, quien sabe, ampliar su distancia al frente del Pichichi que por ahora mantiene. Se someterá al juicio del Bernabéu, como el resto de sus compañeros tras una nueva decepcionante temporada en blanco.

Kylian Mbappé sufre una entrada de Thibaut Courtois en el último entrenamiento del Real Madrid previo al clásico / AGENCIAS

Tampoco ha sido el año del Real Oviedo, que ya es equipo matemáticamente descendido a Segunda División. La reacción de los ovetenses ha llegado demasiado tarde y su vuelta a Primera División solo ha durado un año. Sin nada que perder a estas alturas de campeonato, su único incentivo es dar una alegría final a su afición tras un año más de desgracias que de momentos a celebrar.

¿Dónde ver el Real Madrid - Real Oviedo de LaLiga EA Sports hoy por TV y online?

En España, el encuentro de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y Real Oviedo, correspondiente a la jornada 36, se podrá ver en directo a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55 O113).

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