Dónde ver el Real Madrid - Olympique de Marsella de la Champions League hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Olympique de Marsella se dan cita en el Santiago Bernabéu hoy martes 16 de septiembre a las 21:00 horas (CET) para disputar la primera jornada de la fase liga de la Champions League. Te contamos a qué hora juega el Real Madrid su próximo partido y como ver por TV y online en España.

El conjunto blanco iniciará su andadura en la presente edición de la Champions League recibiendo la visita de un Olympique de Marsella que no ha empezado la temporada de la mejor manera posible. El cuadro galo acumula 2 derrotas en sus 4 primeros compromisos ligueros, lo que le ha relegado hasta la séptima posición de la Ligue 1.

El Real Madrid necesita empezar con buen pie en su estreno continental, pues el caprichoso sorteo le ha preparado un calendario más que exigente en fase liga. Después del partido de esta noche, el incómodo desplazamiento al feudo del Kairat Almaty y los enfrentamientos ante Juventus y Liverpool propiciarán que los blancos tengan que sudar cada punto en juego.

La importancia de sumar de tres hoy no ha impedido a Xabi Alonso apostar por algunos movimientos arriesgados en el once titular. El más llamativo es la ausencia de Vinicius Jr, que cede su lugar a un Rodrygo mucho menos protagonista que en años anteriores, pero también destacan la presencia de Trent y Mastantuono.

¿Dónde ver el Real Madrid - Olympique de Marsella hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Olympique de Marsella, correspondiente a la jornada 1 de la fase liga de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60, O115).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Olympique de Marsella a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.