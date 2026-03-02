Dónde ver el Real Madrid - Getafe de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Getafe se dan cita en el Bernabéu hoy lunes 2 de marzo a las 21:00 horas (CET) para disputar la jornada 26 de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco mide sus fuerzas ante uno de sus rivales ciudadanos en un partido importante de cara a la carrera por el liderato de la clasificación.

La derrota ante Osasuna en la pasada jornada propició que el Real Madrid pasase de líder defensor a aspirante a la primera posición en un lapso de apenas una semana. Esta posición de privilegio pasó a manos de un FC Barcelona que hizo los deberes el sábado ante el Villarreal, lo que obliga a los blancos a no volver a tropezar para que la diferencia entre ambos no se siga agrandando

Sin el lesionado Mbappé pero con un Vinicius que parece haber recuperado la confianza, el Real Madrid recibe a un Getafe inmerso en la lucha por la salvación. Las recientes victorias ante Deportivo Alavés y Villarreal han mejorado sensiblemente la situación de los azulones, pero el colchón respecto a la zona roja es de apenas 5 puntos.

Arbeloa ha impulsado la confianza de Vinicius / EFE

¿Dónde ver el Real Madrid - Getafe hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Getafe, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55, O113).

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Getafe a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.