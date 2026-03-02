LaLiga EA Sports
Dónde ver el Real Madrid - Getafe de LaLiga hoy por TV, online y en directo
A qué hora empieza hoy el partido del Real Madrid contra el Getafe y en qué canal de TV ver la jornada 26 de LaLiga EA Sports
Real Madrid y Getafe se dan cita en el Bernabéu hoy lunes 2 de marzo a las 21:00 horas (CET) para disputar la jornada 26 de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco mide sus fuerzas ante uno de sus rivales ciudadanos en un partido importante de cara a la carrera por el liderato de la clasificación.
La derrota ante Osasuna en la pasada jornada propició que el Real Madrid pasase de líder defensor a aspirante a la primera posición en un lapso de apenas una semana. Esta posición de privilegio pasó a manos de un FC Barcelona que hizo los deberes el sábado ante el Villarreal, lo que obliga a los blancos a no volver a tropezar para que la diferencia entre ambos no se siga agrandando
Sin el lesionado Mbappé pero con un Vinicius que parece haber recuperado la confianza, el Real Madrid recibe a un Getafe inmerso en la lucha por la salvación. Las recientes victorias ante Deportivo Alavés y Villarreal han mejorado sensiblemente la situación de los azulones, pero el colchón respecto a la zona roja es de apenas 5 puntos.
¿Dónde ver el Real Madrid - Getafe hoy por TV y online?
El partido entre Real Madrid y Getafe, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55, O113).
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Getafe a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.
- La Finalissima entre España y Argentina queda suspendida
- Hansi Flick arranca la remontada con un 'toque' a Gavi y Lamine
- La interesante reflexión de Lahm sobre el éxito de La Masia del Barça: 'Las academias no responden a una pregunta crucial
- La 'bomba Newey' le explota a Aston Martin
- Así es la casa de Pedri en Barcelona: Unifamiliar, con piscina irregular y una terraza en la azotea
- Lesión Lewandowski: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- Sergi Roberto: 'Hay que creer y estoy seguro de que este Barça puede remontar
- Diego Costa, exjugador del Atlético: 'Simeone me debe la mitad del sueldo. La mitad de la casa me la merezco yo