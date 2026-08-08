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Dónde ver el Real Madrid - Ferencvaros partido amistoso de pretemporada por TV, online y en directo

A qué hora empieza el partido del Real Madrid contra el Ferencvaros hoy y en qué canal de TV ver en streaming el partido amistoso de pretemporada

Bernardo Silva superó las pruebas médicas con el Real Madrid

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Real Madrid y Ferencvaros se dan cita hoy sábado 8 de agosto a las 19:00 horas (CEST) en el Ferencvaros Stadion de Budapest para disputar un partido amistoso de pretemporada. A la espera de apuntalar finalmente la plantilla, José Mourinho afronta un nuevo test antes del inicio de la competición que servirá para ver a futbolistas como Vinícius, Fede Valverde, Arda Güler, Camavinga, Bernardo Silva, Rüdiger o Endrick.

Han sido días movidos fuera del terreno de juego para el Real Madrid, que consiguió cerrar el fichaje más caro de su historia con Yan Diomande. Sin embargo, el impacto de su llegada ha quedado reducido tras la negativa de Rodri de negociar su traspaso por el club blanco, una pieza que desde la entidad merengue consideraban clave para planificar la próxima temporada.

Vinicius renueva con el Real Madrid hasta 2032

Vinicius renovó con el Real Madrid hasta 2032 / Agencias

En lo deportivo, el conjunto blanco tiene este sábado una nueva oportunidad para acumular minutos en las piernas de sus futbolistas y medir el estado de sus jugadores. Después de empatar contra la Fiorentina, Mourinho tiene trabajo por delante y espera tener una buena puesta en escena contra el Ferencvaros, un equipo contra el que no se enfrentaban desde la Champions League 1995/96.

¿Dónde ver el Real Madrid - Ferencvaros amistoso de pretemporada hoy por TV y online?

En España, el partido entre Ferencvaros y Real Madrid amistoso de pretemporada se podrá ver en directo y en exclusiva a través de Realmadrid TV. El encuentro también estará disponible online mediante RM Play, la plataforma oficial del club blanco

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