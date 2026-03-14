Dónde ver el Real Madrid - Elche de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Elche se dan cita en el Santiago Bernabéu hoy sábado 14 de marzo a las 21:00 horas (CET) para disputar la jornada 28 de LaLiga EA Sports. El equipo de Álvaro Arbeloa quiere seguir el ritmo del FC Barcelona al frente de la tabla, aunque para ello deberán hacer frente a un equipo en apuros necesitado de los tres puntos.

La reciente victoria contra el Manchester City en los octavos de final de la Champions League propició un auténtico subidón en la autoestima de la plantilla blanca. Sin muchas de sus estrellas, pues la enfermería en Chamartín sigue estando llena, el equipo dio un paso adelante en competición europea que ahora quieren trasladar en Liga.

Fede Valverde celebra uno de sus goles contra el Manchester City. / DPA vía Europa Press

Y es que a pesar de no terminar de encontrar su juego, los blancos han ido sacando sus partidos adelante y se sitúan a solamente 4 puntos del FC Barcelona; sumar una victoria recortaría la ventaja a solamente uno a la espera del duelo de los azulgranas. El equipo de Arbeloa recibe esta jornada al Elche, uno de los equipos revelación a principios de temporada que ahora tiene ciertas complicaciones para sumar puntos. Los ilicitanos están a un solo punto del descenso y sumar en el Bernabéu es prácticamente una obligación para no caer a la zona roja de la tabla.

¿Dónde ver el Real Madrid - Elche hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Getafe, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55, O113).

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