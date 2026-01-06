Dónde ver el Real Madrid - Atlético de Madrid de las semifinales de la Supercopa por TV, online y en directo

El Real Madrid y el Atlético de Madrid vuelven a cruzarse en un derbi de máxima tensión, esta vez con un billete para la final de la Supercopa de España en juego. El torneo abre el año futbolístico a lo grande en Arabia Saudí y lo hace con un duelo que siempre promete intensidad, ritmo y emoción, más aún tratándose de una eliminatoria a partido único.

Los blancos afrontan el choque con la presión habitual que acompaña a cualquier aspirante al título, pero también con la necesidad de dejar sensaciones sólidas tras los últimos malos meses del 2025 que dejaron a Xabi Alonso al borde de la destitución. Enfrente estará un Atlético que llega con la ambición de golpear primero en este arranque de 2026 y demostrar que puede volver a ganar al Madrid en una cita marcada en rojo en los dos vestuarios.

Además, esta edición de la Supercopa llega con un detalle clave a tener en cuenta: no habrá prórroga. Si el encuentro termina empatado al final de los 90 minutos, el pase a la final se decidirá directamente en la tanda de penaltis, un factor que puede condicionar la gestión de esfuerzos, los cambios y el planteamiento en el tramo final del partido.

El escenario también añade un punto extra de espectáculo: la semifinal se juega en Jeddah, una sede ya habitual en este formato del torneo, con la expectativa de un gran ambiente y la atención puesta en dos equipos que se conocen al milímetro. Con todo, el objetivo es claro: ganar el derbi y meterse en la final para pelear por el primer trofeo del año.

¿Cuando se juega el Atlético - Real Madrid de semifinales de la Supercopa de España 2026?

El partido entre Real Madrid y Atlético, correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España 2026, se disputará el próximo jueves 8 de enero a las 20:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Real Madrid - Real Betis por TV y online?

En España, la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, plataforma que cuenta con los derechos en exclusiva de la competición. Los canales que retransmitirán el partido son M+ LaLiga (M54, O110) y LaLiga TV Bar.