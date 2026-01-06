Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

Dónde ver el Real Madrid - Atlético de Madrid de las semifinales de la Supercopa por TV, online y en directo

A qué hora juega el Real Madrid contra el Atlético y en qué canal de TV ver las semifinales de la Supercopa de España 2026

El mal partido de Carreras en el derbi le dejó fuera en la Champions

El mal partido de Carreras en el derbi le dejó fuera en la Champions / Efe

Toni Munar

Toni Munar

El Real Madrid y el Atlético de Madrid vuelven a cruzarse en un derbi de máxima tensión, esta vez con un billete para la final de la Supercopa de España en juego. El torneo abre el año futbolístico a lo grande en Arabia Saudí y lo hace con un duelo que siempre promete intensidad, ritmo y emoción, más aún tratándose de una eliminatoria a partido único.

Los blancos afrontan el choque con la presión habitual que acompaña a cualquier aspirante al título, pero también con la necesidad de dejar sensaciones sólidas tras los últimos malos meses del 2025 que dejaron a Xabi Alonso al borde de la destitución. Enfrente estará un Atlético que llega con la ambición de golpear primero en este arranque de 2026 y demostrar que puede volver a ganar al Madrid en una cita marcada en rojo en los dos vestuarios.

Raul Asencio of Real Madrid CF celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Real Betis Balompie at Berabeu stadium on January 04, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 04/01/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports;

Los blancos celebran el gol de Asencio ante el Betis / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Además, esta edición de la Supercopa llega con un detalle clave a tener en cuenta: no habrá prórroga. Si el encuentro termina empatado al final de los 90 minutos, el pase a la final se decidirá directamente en la tanda de penaltis, un factor que puede condicionar la gestión de esfuerzos, los cambios y el planteamiento en el tramo final del partido.

El escenario también añade un punto extra de espectáculo: la semifinal se juega en Jeddah, una sede ya habitual en este formato del torneo, con la expectativa de un gran ambiente y la atención puesta en dos equipos que se conocen al milímetro. Con todo, el objetivo es claro: ganar el derbi y meterse en la final para pelear por el primer trofeo del año.

¿Cuando se juega el Atlético - Real Madrid de semifinales de la Supercopa de España 2026?

El partido entre Real Madrid y Atlético, correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España 2026, se disputará el próximo jueves 8 de enero a las 20:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Real Madrid - Real Betis por TV y online?

En España, la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, plataforma que cuenta con los derechos en exclusiva de la competición. Los canales que retransmitirán el partido son M+ LaLiga (M54, O110) y LaLiga TV Bar.

