Dónde ver el Real Madrid - Alavés de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Deportivo Alavés se dan cita en el Bernabéu hoy martes 22 de abril a las 21:30 horas (CET) para disputar la jornada 33 de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco recibe a los 'babazorros' con la imperiosa de no seguir cediendo terreno en la clasificación, ya que cualquier tropiezo a estas alturas de la temporada podría tener consecuencias catastróficas.

Con la eliminación en cuartos de final de la Champions todavía reciente, el Real Madrid está obligado a cambiar el chip de inmediato para mantener vivas sus escasas opciones de pelear por el título liguero. La distancia de los blancos respecto al primer clasificado, el FC Barcelona, actualmente es de 9 puntos, por lo que resulta capital sumar todos los puntos posibles para seguir pudiendo tener la opción de asaltar el liderato.

Más importante es aún el partido para el Deportivo Alavés, que se encuentra inmerso en la pelea por la salvación. A pesar de su buena dinámica, los 'babazorros' se encuentran a apenas un punto de la zona de descenso, por lo que la combinación de resultados de la presente jornada podría derivar en un cambio de orden que les dejaría en la zona roja.

Los jugadores del Alavés celebrando uno de sus goles ante la Real Sociedad / EFE

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