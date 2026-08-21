Dónde ver el RCD Espanyol - Real Madrid de La Liga por TV, en directo y online

El Real Madrid debutará en La Liga 2026-27 en la segunda jornada de Liga ante el RCD Espanyol. Será el primer partido oficial de la nueva era de José Mourinho tras un verano plagado de fichajes y amistosos. Los blancos, al igual que el FC Barcelona, la Real Sociedad y el Athletic Club, jugarán la primera jornada la semana que viene a causa del descanso de los internacionales tras el Mundial.

El nuevo equipo de José Mourinho se estrenará en un feudo muy complicado, ya que los pericos sorprendieron al Levante en el primer duelo de la temporada con un contundente 3-0. Los de Manolo llegan con muchas esperanzas para esta temporada tras sufrir más de lo esperado en el último curso.

El Espanyol arrancó la Liga con un contundente 3-0 al Levante / Marta Pérez / EFE

Los blancos podrán contar con todos sus futbolistas para este primer encuentro y los cinco fichajes que llegaron a Chamartín: Konaté, Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva y Diomande. Mourinho podrá alinear a todos, ya que todos están inscritos en la Liga.

Por su parte, los pericos quieren seguir en lo más alto de la tabla. Tras su victoria ante el Levante, el Espanyol se situó primero, empatado a puntos y diferencia de goles con el Alavés. Las dos grandes sorpresas de la primera jornada. Ahora, tendrán delante un reto mayúsculo ante el nuevo Real Madrid de Mou.

¿A qué hora es el RCD Espanyol - Real Madrid de la Liga?

El partido entre RCD Espanyol y Real Madrid, correspondiente a la segunda jornada de Liga, se disputará este sábado 12 de agosto a las 21:30 horas (CEST). El duelo se celebrará en el RCDE Stadium, con capacidad para 38.529 espectadores.

¿Dónde ver el RCD Espanyol - Real Madrid de la Liga por TV y online?

En España, el partido amistoso entre RCD Espanyol y Real Madrid se podrá ver en directo a través de DAZN. Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre RCD Espanyol y Real Madrid, además de las mejores reacciones y declaraciones de los protagonistas.