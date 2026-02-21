Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Osasuna - Real MadridAlineación Real Madrid hoyDónde ver Osasuna - Real MadridGranada - BarcelonaDónde ver Granada - BarcelonaSkimo JJOOMedallas España JJ.OO InviernoDónde ver Copa Rey BaloncestoCuadro Copa del ReyFernando AlonsoAjay TavaresBarcelona - UCAM MurciaAlpinismoBaldeClasificación Volta AlgarveEtapa 6 UAE Tour 2026Antonio LobatoUEFA Multa BarçaBarcelona - BaskoniaHorario AlcarazJeséLuis EnriqueEntradas Barça femenino Camp NouSpotify Camp NouTest MotoGPAlcaraz DohaBarcelona - Levante horarioBarcelona - Levante alineacionesOsasuna - Real Madrid horarioOsasuna - Real Madrid alineacionesClasificación LaLigaCuadro Europa League ConferenceClasificación UAE TourMaldiniGonzalo MiróBota de Oro
instagramlinkedin

LaLiga EA Sports

Dónde ver el Osasuna - Real Madrid de LaLiga hoy por TV, online y en directo

A qué hora empieza hoy el partido del Real Madrid contra Osasuna y en qué canal de TV ver la jornada 25 de LaLiga EA Sports

El Real Madrid se enfrenta a Osasuna hoy sábado 21 de febrero en la jornada 25 de LaLiga

El Real Madrid se enfrenta a Osasuna hoy sábado 21 de febrero en la jornada 25 de LaLiga / Europa Press

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Real Madrid y Osasuna se dan cita en El Sadar hoy sábado 21 de febrero a las 18:30 horas (CET) para disputar la jornada 25 de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco afronta una visita de lo más complicada con el aliciente de llegar como defensor del liderato por primera vez en muchas jornadas.

La polémica derrota del Barça en Montilivi, sumada a la goleada de los blancos frente a la Real Sociedad, han derivado en un cambio de orden en la clasificación doméstica. El Real Madrid cuenta ahora con una ventaja de dos puntos frente a su gran rival, por lo que una victoria le asegura mantener su posición de privilegio como mínimo una jornada más.

También se juega mucho esta tarde un Osasuna que cada vez ve más cercana la posibilidad de acceder a Europa. Recuperados ya de un mal inicio de temporada, los navarros no conocen la derrota desde el ya lejano 10 de enero, aunque el último empate frente al Elche frenó ligeramente su escalada de posiciones.

Mbappé, peligro blanco, ante un Osasuna en forma

Mbappé, peligro blanco, ante un Osasuna en forma / EFE

¿Dónde ver el Osasuna - Real Madrid hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Osasuna, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55, O113).

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Osasuna a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL