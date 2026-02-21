Dónde ver el Osasuna - Real Madrid de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Osasuna se dan cita en El Sadar hoy sábado 21 de febrero a las 18:30 horas (CET) para disputar la jornada 25 de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco afronta una visita de lo más complicada con el aliciente de llegar como defensor del liderato por primera vez en muchas jornadas.

La polémica derrota del Barça en Montilivi, sumada a la goleada de los blancos frente a la Real Sociedad, han derivado en un cambio de orden en la clasificación doméstica. El Real Madrid cuenta ahora con una ventaja de dos puntos frente a su gran rival, por lo que una victoria le asegura mantener su posición de privilegio como mínimo una jornada más.

También se juega mucho esta tarde un Osasuna que cada vez ve más cercana la posibilidad de acceder a Europa. Recuperados ya de un mal inicio de temporada, los navarros no conocen la derrota desde el ya lejano 10 de enero, aunque el último empate frente al Elche frenó ligeramente su escalada de posiciones.

Mbappé, peligro blanco, ante un Osasuna en forma / EFE

¿Dónde ver el Osasuna - Real Madrid hoy por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Osasuna, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55, O113).

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Osasuna a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.