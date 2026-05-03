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Dónde ver el Espanyol - Real Madrid de LaLiga hoy por TV, online y en directo
A qué hora empieza el partido del Real Madrid contra el RCD Espanyol hoy y en qué canal de TV ver la jornada 34 de LaLiga EA Sports
Real Madrid y RCD Espanyol se dan cita en el RCD Stadium hoy domingo 3 de mayo a las 21:00 horas (CET) para disputar la jornada 34 de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco visita el feudo perico con la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos, ya que cualquier otro resultado encumbraría al Barça como campeón de LaLiga EA Sports.
Sabiendo que su máximo rival hizo los deberes el sábado contra Osasuna, al Real Madrid no le vale nada que no sea una victoria esta noche para no ceder de manera irreversible en la carrera por el título. Si bien es cierto que la distancia entre los dos equipos es enorme, los blancos todavía pueden apelar al honor y frustrar el alirón azulgrana en el clásico de la próxima jornada.
Mucho más que el honor se juega el Espanyol, inmerso en la pelea por la salvación por culpa de una segunda vuelta catastrófica. Los blanquiazules todavía cuentan con un colchón de 5 puntos frente al descenso a la espera de lo que haga el Sevilla, pero cada tropiez a partir de ahora empezará a encender todas las alarmas.
¿Dónde ver el Real Madrid - Espanyol hoy por TV y online?
El partido entre Real Madrid y RCD Espanyol, correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54, O110).
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y RCD Espanyol a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.
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