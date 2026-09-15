Dónde ver el Elche - Real Madrid de LaLiga hoy por TV, en directo y online

Elche y Real Madrid se enfrentan hoy martes 15 de septiembre en el Martínez Valero en el partido de la Jornada 6 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Elche - Real Madrid y dónde ver el partido en España.

Con dos empates y tres derrotas en este inicio de campaña, los ilicitanos reciben en casa al segundo de la tabla general sin haber logrado su primera victoria de la temporada, consecuentemente ubicándose en el puesto número 19 de la clasificación solo por encima del Valencia.

Antes del empate con el Athletic Club, que es comparativamente mejor resultado al que con anterioridad habían sufrido contra la Real Sociedad, Martín Anselmi ya aseguraba que no vino al Elche a estar poco tiempo, y que el duro inicio de LaLiga no modifica las planificaciones para el resto de la temporada.

"Entiendo que haya nerviosismo, pero las cosas van a llegar. Nuestro trabajo se va a ver reflejado. ¿Cuándo? No tengo una bola de cristal. Más que nunca tenemos que estar presentes y saber competir, estar juntos, pasar por los momentos que haya que pasar [...] Yo no vine a Elche para estar cinco minutos, lo tengo muy claro, me quiero quedar mucho tiempo", afirmó.

En una coyuntura contraria, el conjunto de José Mourinho solo ha perdido esta temporada contra el Betis, mientras que ha logrado imponerse al Espanyol, Real Sociedad, Málaga y, más recientemente, Rayo Vallecano, al cual golearon con doblete de un Kylian Mbappé que continúa siendo la máxima referencia en anotaciones de la casa blanca.

Independientemente, José Mourinho ya salió a comparecer ante los medios de cara a su visita al Elche y, entre otros detalles, insistió en que aún hay margen de mejora para incrementar el rendimiento de la plantilla. "La capacidad que tengo es que en cada partido y en cada entrenamiento el objetivo es mejorar", declaró.

"Cuando hacemos un partido y lo analizamos y trabajamos sobre las cosas buenas y las cosas menos buenas, yo pienso que cuanto más tiempo está junto un equipo y cuanto más tiempo lleva con un entrenador, tiene más capacidad de ser más fuerte", agregó.

HORARIO DEL ELCHE - REAL MADRID DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Elche y Real Madrid, correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy martes 15 de septiembre a las 21:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ELCHE - REAL MADRID DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Elche y Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1.

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