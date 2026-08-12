Dónde ver el Deportivo - Real Madrid del Teresa Herrera hoy gratis por TV, online y en directo

Deportivo de La Coruña y Real Madrid se dan cita hoy miércoles 12 de agosto, a partir de las 21:00 horas (CEST), en el estadio ABANCA-Riazor de A Coruña para disputar el Trofeo Teresa Herrera. El conjunto blanco continúa así con su puesta a punto antes del inicio de la temporada oficial ante un Dépor que vuelve a codearse con la élite tras conseguir el ascenso a Primera División.

Se trata de la LXXXI edición de uno de los torneos más tradicionales del fútbol español, que volverá a reunir a dos de los grandes dominadores de su palmarés. El Deportivo, con 26 títulos, y el Real Madrid, con nueve, se reencontrarán en el Teresa Herrera después de la última participación madridista en 2013. Además, ambos equipos no se enfrentaban en Riazor dentro de este torneo desde la final de 2001.

Cucurella habla como jugador del Real Madrid / Real Madrid

El partido supondrá una nueva prueba para el Real Madrid de José Mourinho, que sigue avanzando en su preparación después de imponerse al Ferencvaros por 1-2 y continúa recuperando progresivamente a los internacionales que participaron en el Mundial. El técnico portugués todavía no dispone de toda su plantilla, por lo que la visita a A Coruña servirá para seguir dando minutos y ritmo competitivo a sus futbolistas antes del comienzo de los compromisos oficiales.

Por su parte, el Deportivo de La Coruña afronta la cita como uno de los grandes acontecimientos de su verano. El conjunto coruñés regresa esta temporada a Primera División y podrá medir su nivel ante uno de los grandes del campeonato en un ABANCA-Riazor que se prepara para vivir una de las noches más especiales de la pretemporada.

¿A qué hora es el Deportivo - Real Madrid del Trofeo Teresa Herrera?

El partido entre Deportivo de La Coruña y Real Madrid, correspondiente a la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera, se disputará este miércoles 12 de agosto a las 21:00 horas (CEST). El encuentro tendrá lugar en el estadio ABANCA-Riazor de A Coruña.

¿Dónde ver el Deportivo - Real Madrid del Trofeo Teresa Herrera por TV y en directo?

El amistoso entre Deportivo de La Coruña y Real Madrid se podrá seguir en España en directo y en abierto a través de TVE, además de en TVG para Galicia. La retransmisión también estará disponible online mediante RTVE Play, AGalega.gal y el canal oficial de YouTube del Deportivo de La Coruña. RTVE ha promocionado el encuentro para La 1.

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