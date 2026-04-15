CHAMPIONS LEAGUE
Dónde ver el Bayern - Real Madrid de la Champions League hoy por TV, online y en directo
A qué hora empieza el partido del Real Madrid contra el Bayern de Múnich hoy y en qué canal de TV ver la vuelta de los cuartos de final de la Champions League
Sigue en directo el Bayern - Real Madrid de Champions League, desde SPORT
Real Madrid y Bayern de Múnich se dan cita en el Allianz Arena hoy miércoles 15 de abril a las 21:00 horas (CEST) para disputar la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El templo bávaro dictará sentencia de una eliminatoria que llega totalmente abierta a Múnich, donde los detalles marcarán la diferencia y decidirán qué equipo es merecedor de estar en semifinales.
Ambos equipos llegan al encuentro de vuelta después de un primer envite en el Santiago Bernabéu vibrante. Los bávaros fueron claros dominadores del encuentro, aunque dejaron con vida a los blancos tras desaprovechar una tras otra las ocasiones claras de las que dispusieron. Neuer terminó convirtiéndose en el héroe del Bayern de Múnich vista la inoperancia de sus delanteros, aunque los alemanes llegan con ventaja al duelo de vuelta (1-2).
De cara al partido en el Allianz, cualquier detalle podría marcar la diferencia para decidir al próximo semifinalista. Arbeloa contará con Mbappé totalmente recuperado para lanzar a su equipo en ataque; Kompany, por su parte, tiene a todas sus piezas disponibles y no escatimará esfuerzos vista la superioridad del club en la Bundesliga. Un clásico europeo que decidirá el futuro de ambos en Europa.
¿Dónde ver el Bayern - Real Madrid de la Champions por TV y online?
El partido entre Real Madrid y Bayern de Múnich, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido de cuartos de final de la Champions League entre Real Madrid y Bayern de Múnich a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas y las mejores declaraciones de los principales encuentros.
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