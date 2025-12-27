"Veo la posibilidad de que Vinicius juegue en Arabia"

Ramon Planes, ex secretario técnico del FC Barcelona, dejó la puerta abierta a que Vinicius Junior pueda jugar en Arabia Saudí, en declaraciones al programa Radio Estadio Noche de Onda Cero. El brasileño está negociando su renovación con el Real Madrid, cuyo contrato expira en el 2027 y las conversaciones están estancadas. El mercado árabe sería muy apetecible para un futbolista capaz de romper moldes a nivel económico.

Vinicius, de 25 años, daría el salto a Arabia Saudí a una edad muy joven, algo que para Ramón Planes, director deportivo del Al Ittihad, no sería un problema: "La tendencia ya es a incorporar jugadores en una muy buena edad futbolística. Ya no vienen solo jugadores en la última etapa de su carrera”.

Concretando en el caso de Vinicius, Planes afirmó que "veo como una posibilidad que jugadores como Vinicius puedan estar aquí en Arabia. Veo una evolución del campeonato y es factible tener jugadores de máximo nivel y en su mejor momento aquí”.

Pedri y el Balón de Oro

Ramon Planes fue el responsable de que Pedri fichara por el FC Barcelona. Respecto al jugador tinerfeño aseguró con rotundidad que “tiene todos los números para ser Balón de Oro”.

Otro aspecto de la entrevista fue la posibilidad de que los clubs saudís puedan jugar algún día la Champions League. Planes también se mostró optimista ante esta posibilidad: “No lo descartaría en absoluto. El deporte se está globalizando”.