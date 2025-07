La oportunidad de Gonzalo para evitar la 'mili' o el exilio

Gonzalo García fue la gran sensación del Mundial de Clubes en clave Real Madrid. El único jugador capaz de sorprender y aprovechar una oportunidad inédita como pocos han hecho en el club blanco. Pero ser canterano madridista conlleva pagar unos peajes extra, a pesar de méritos como el que le correspondió al máximo goleador de un torneo internacional con el que parecía haber derribado la puerta del primer equipo. Ángel Torres, presidente del Getafe, aseguró que tenía, antes de esta explosión, un acuerdo para su cesión. Sin embargo, la lesión de Endrick abre un nuevo panorama para un jugador que también ha llamado la atención de varios equipos de la Premier y la Serie A.

Gonzalo, pichichi del Mundial de Clubes

El brasileño no pudo jugar un solo minuto del Mundial de Clubes. Se unió a mitad de competición para hacer equipo y entrar en las dinámicas que le permitiesen hacer de eslabón de cara a la nueva temporada. Después de una temporada en la que no cumplió con sus expectativas, Endrick sufrió una lesión en el isquiotibial que le privó de iniciar la 'era Xabi Alonso' con buen pie. Gonzalo aprovechó a la perfección las circunstancias.

Los cuatro tantos y una asistencia del canterano reforzaron su papel de cara a la próxima temporada. Pero su aporte no fue una cuestión únicamente numérica. El Real Madrid, que se había planteado acudir al mercado en busca de un '9', encontró en casa la mejor solución. Un delantero fuerte, con un potente tren inferior, hábil de cabeza y con una concepción táctica del sistema de Xabi Alonso superior a la de sus compañeros. Sin embargo, fue consciente del vestuario de escalafones en el que estaba inscrito.

Las fichas iba a ser más importantes que la meritocracia o el fuerte apego que un perfil como el de Gonzalo puede generar en el Santiago Bernabéu. Endrick llegó al Real Madrid el verano pasado. Lo hizo sin pasar por el peaje del Castilla, como sí habían hecho sus compatriotas Rodrygo y Vinicius. Pero no tuvo apenas oportunidades con Ancelotti: ni con el 4-4-2 ni con el 4-3-3, debido a la imposición de jugar con el presumible doblete titular, del que formaba parte Vinicius y Mbappé, o el triplete que completaba Rodrygo.

Endrick, más goles que oportunidades

Endrick aprovechó las fugas del sistema, sobre todo en Copa del Rey, donde fue uno de los máximos goleadores con cinco tantos. Con todo, al llegar la final pasó lo de siempre. La fuerte irrupción de Gonzalo, en una versión más completa y asociativa, no hizo más que poner el brasileño contra la espada y la pared. Este tipo de situaciones se agravan en unos meses que empezarán a ser críticos, porque en ellos se decidirán qué jugadores están o no en el Mundial 2026. Carletto, en su nuevo rol de seleccionador, decidió no convocarle para su primera ventana al frente de Brasil.

La víctima colateral de este conflicto de intereses fue Gonzalo. El jugador convenció desde el primer instante a Xabi Alonso, que no dudó en mantenerle en la titularidad del Mundial de Clubes incluso cuando regresó Mbappé. El tiempo terminó por darle la razón. En el primer encuentro que disputaron juntos el galo y Vinicius, el Real Madrid fue arrollado 4-0 por el PSG. A pesar de los esfuerzos, Gonzalo no logró aleccionar a sus compañeros de quilates en el oficio de la presión que requiere un planteamiento como el del vasco.

Cuando a Xabi Alonso se le preguntó sobre el futuro de Gonzalo, no quiso dar falsas esperanzas. A pesar de su absoluta preferencia por el jugador, él, que ha sido jugador del Real Madrid, sabe que los canteranos blancos están, casi siempre, obligados a pasar por una 'mili' fuera del club. Ahora, por lo menos, se van con opción de volver a través de cláusulas de recompra. Solo Raúl Asencio, como ejemplo reciente, se ha saltado la experiencia extracurricular. Y el destino aquí, casi siempre, suele ser un club de confianza.

Pretemporada y futuro con el primer equipo

Aunque ahora hay relaciones estrechas con clubes como el Alavés o el Como, el lugar tradicional donde los canteranos blancos han pasado la 'mili' es el Getafe. Es el caso, por ejemplo, de Álvaro Rodríguez. El 'Toro' no es un buen ejemplo en el que deba mirarse Gonzalo. El delantero apareció en un derbi contra el Atlético, marcó y desapareció. Es lo que le pasa a la mayoría.

También fue el caso de Nico Paz y su tanto contra el Nápoles en Champions para después ser enviado a Italia. A Gonzalo se preocuparon por buscarle rápidos parecidos como Raúl, pero su destino, a priori, iba a ser el mismo que el de todos. Un paso atrás para después tener el impulso necesario de estar en la primera plantilla. Con la lesión de Endrick, el canterano vuelve a subir un escalón en la lista de candidatos del Real Madrid.

Hará la pretemporada con Xabi Alonso y tendrá oportunidades de compartir línea de ataque con Vinicius o Mbappé, a la espera de que se resuelva el futuro de Rodrygo. Si mantiene el nivel exhibido, será el perfil Joselu, aunque rejuvenecido, que el Madrid necesita para desencallar partidos y que el entrenador vasco precisa para desarrollar su abanico táctico.