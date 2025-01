La venta Vinicius divide al madridismo

El futuro de Vinicius Júnior sigue a debate en el madridismo, con un sector que estaría dispuesto a perderlo de vista y otro que lo considera intransferible, postura que mantiene el Real Madrid, de momento. El delantero brasileño es objeto de deseo del fútbol de Arabia Saudí, que sondeó la posibilidad de ficharlo y se encontró con la agradable sorpresa de no ser rechazado.

Mbappé, mejor sin Vinicius

Nuevas informaciones confirman la propuesta de 350 millones de euros para convencer al Real Madrid, según aseguraba el medio norteamericano ‘GiveMeSport’, que sería la más alta en la historia del fútbol. Sin embargo, en el club blanco no quieren saber nada y considera al delantero brasileño intransferible. Una postura que choca con muchos aficionados blancos, partidarios de perderlo de vista.

La llegada de Kylian Mbappé rebaja el protagonismo que ha venido teniendo Vinicius en el equipo, que pasa de imprescindible a necesario con el francés en el campo. En los dos últimos partidos se ha podido comprobar como Mbappé pasó de ser imparable ante Las Palmas con el brasileño sancionado, a hacer un papel discreto ante el Salzburgo con Vini sobre el campo. De ser el líder absoluto a ser uno más, cediendo el testigo a Bellingham, el mejor del partido.

Que pase el siguiente

Quieran que no, se pisan la manguera por mucho que intenten confraternizar y compartir los mismos espacio. El francés se libera y saca todo su arsenal sin Vinicius a su lado y teniendo de socios directos a Rodrygo y Bellingham, además de la colaboración de Brahim. Esto no evita que el brasileño sea ese jugador punzante, perpendicular y espectacular que ha mejorado sus cifras goleadoras. En el futuro igual encuentra cada cual su sitio pero, de momento, no lo han conseguido.

Sin embargo, el madridismo está que echa las muelas con el brasileño cada vez que se viste de rebelde y se enfrenta a todo lo que le rodea. Un sector de la afición ya no le aguanta y es partidario de que tanta gloria lleve como paz deje. Sus salidas de tono ensucian la imagen y perjudica al equipo, y eso saca de quicio a ese sector madridista que vería con buenos ojos una venta y que pase el siguiente.