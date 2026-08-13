Venta histórica en la Fábrica: Jacobo Ortega, muy cerca del Estrasburgo

La Fábrica es una fábrica de billetes. El Real Madrid sigue haciendo mucho dinero este verano con las ventas de sus canteranos y sigue utilizando una fórmula muy inteligente para no perder el control total sobre ellos. Tras las marchas de Gonzalo García, Valdepeñas, César Palacios o Fran González, el Madrid está muy cerca de cerrar la salida de Jacobo Ortega al Estrasburgo por 10 millones de euros, según informa Rodra en ESPN.

Esta venta tiene una diferencia muy importante respecto a todas las otras: el delantero centro no ha ni debutado con el primer equipo del Real Madrid. Lo que convertiría a Jacobo en la venta más cara de la historia de La Fábrica sin haber tocado el fútbol profesional. De hecho, el jugador empezó la temporada en las filas del Real Madrid C.

El Madrid sigue apostando por la misma fórmula con la que está vendiendo a sus canteranos en estas últimas temporadas. Los blancos venden parte de los derechos federativos de sus jugadores, pero se mantiene una parte importante para no perder el control total del futbolista. Además, en algunos les están metiendo cláusulas de recompra, algo que fue muy importante en la operación Nico Paz. El Madrid lo compró por un precio muy bajo gracias a esas cláusulas y lo revendió por un precio muy superior.

En el caso de Jacobo Ortega, el Real Madrid se guardaría un 30% de los derechos del jugador. No se especifica si los blancos se guardarían una opción de recompra para el joven delantero de solo 20 años.

Jagobo, uno de los nombres de la Youth League blanca

El madrileño es uno de los casos de explosión blanca en el mercado más sorprendentes de los últimos años. Y mira que el Real Madrid está sorprendiendo con sus ventas millonarias por jugadores que casi no han pisado la primera división, pero Jacobo lo lleva al extremo al no haber debutado con el primer equipo.

El delantero de 20 años empezó la temporada en Segunda Federación con el Real Madrid C, donde iba compaginando los partidos de la UEFA Youth League con el Juvenil A. En la cuarta categoría del fútbol español marcó 8 tantos en 29 encuentros y consiguieron evitar el descenso a Tercera, pero donde de verdad explotó fue en el torneo juvenil.

El Madrid levantó el título ante el Brujas en la tanda de penaltis. Jacobo fue el goleador de los blancos en ese encuentro y sumó un total de cuatro tantos para terminar levantando la segunda Youth League de la historia del Real Madrid. Gracias a sus buenas actuaciones en esta competición, se ganó un puesto importante en el Castilla, donde marcó seis goles en 10 partidos en el tramo final. Eso sí, no pudo conseguir el ascenso a Segunda tras quedar eliminado ante el Sabadell.

Con la venta de Jacobo, el Madrid sigue incrementando una cifra tremenda de ventas de jugadores formados en su cantera. Contando a los Nico Paz, Fran García o Mario Gila, los blancos ya superan los 200 kilos.