La venganza de Julián

Julián Alvarez y el Atlético de Madrid siguen recordando ese famoso penalti en la tanda ante el Real Madrid. Los blancos consiguieron superar una ajustada eliminatoria de octavos de final de Champions League, pero en los días próximos al encuentro solo se habló de esa pena máxima 'fallada' por la araña. Una de las imagenes de esa edición del torneo.

El partido y la eliminatoria se marcharon a la tanda de penaltis tras el 1-0 final. El gol de Gallagher en el primer minuto de juego fue el único tanto del encuentro y a pesar de que los atléticos fueron muy superiores, no consiguieron marcar el segundo y se encerraron atrás en la prórroga.

Con un penalti marcado para cada equipo llegó el turno de Julían Álvarez, el fichaje estrella de los rojiblancos. El argentino empezó la carrera y justo en el momento del golpeo resbaló, eso sí, su remate terminó entrando dentro de la portería de Courtois. El delantero respiró aliviado, pero rápidamente Marciniak se puso la mano a la oreja. El VAR le informó que el jugador tocó dos veces la pelota y que por tanto el gol quedaba anulado.

La acción del penalti polémico de Julián. / REUTERS

Tras el encuentro el revuelo fue total. Simeone protestó, los aficionados colchoneros presentaron escritos y el fútbol terminó cambiando sus normas. El penalti de Julián fue el detonante para modificar el reglamento, a partir de ese día, si tocas dos veces sin querer la pelota en un penalti y termina dentro no quedará anulado, se deberá repetir.

El delantero llegará al encuentro en el Metropolitano de este fin de semana con ganas de veganza tras ese día. Julián arrancó la temporada con críticas, como todo el Atlético de Madrid, pero tras el hat-trick salvador ante el Rayo Vallecano, llega en un perfecto momento de forma.

"He visto el vídeo 10 veces... es imposible darse cuenta"

El jugador sabe todo lo que supuso esa acción y quiere redimirse. Los atléticos tienen todas sus esperanzas puestas en él; es sin duda la estrella del equipo y el derbi puede ser el punto clave para cambiar el rumbo de la temporada.

“He visto el vídeo 10 veces, estaba por todas partes, y ni así sabes si hubo dos toques. Es imposible darse cuenta, incluso en las cámaras. Que todo se caiga por una cosa así duele mucho”, afirmó en un documental de DAZN.

Julián Álvarez falla el penalti del que dispuso el Atlético ante el Mallorca / CATI CLADERA / EFE

Los penaltis no están siendo lo suyo. La semana pasada falló uno ante el Mallorca tras una gran parada de Leo Román. Los colchoneros empataron y dejaron escapar tres puntos clave, pero no duden de que, si tiene la oportunidad, el argentino no se arrugará y buscará venganza en el derbi.