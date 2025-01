Las dos velocidades de Ancelotti

La gestión de la plantilla de Carlo Ancelotti tiene un sello muy especial. Un entrenador de los llamados de mano izquierda, cercano a los jugadores, preocupado de sus preocupaciones y abierto siempre al diálogo. Es una manera de intentar tener contentos a todos, en especial cuando se analizan sus números y concluyen que sus elecciones son fijas y poco variables en la que unos, por jerarquía y fútbol según su criterio, se llevan más pastel que otros.

Sin tres jugadores

Partiendo de la base de que la actual plantilla del Real Madrid es demasiado corta para un calendario demasiado largo, se antoja que el reparto de minutos que hace el italiano no sea proporcional y muchos de sus elegidos empiecen a notar los efectos de esa carga en sus piernas. Tiene 22 futbolistas que se quedan en 19 con las lesiones de larga duración de Militao y Carvajal, y Vallejo, con el que no cuenta y al que han invitado a buscarse equipo en este mercado de invierno.

De los 19 futbolistas surgen percances en forma de lesiones o sanciones, que eliminan jugadores en cada partido, por lo que se reduce la lista de elección. Aun así, Ancelotti suele elegir siempre a los mismos si están en condiciones de jugar. Los datos descubren que tiene ocho fijos sobre los que mueve su once titular en cada partido. A estos se sube Lucas Vázquez desde la lesión de Carvajal. No tiene otro, y tampoco no confía en los canteranos. Por suerte para ‘La Fábrica’ se ha visto obligado a utilizar a Asencio, aunque prefiere desnaturalizar el puesto de central con un mediocentro como es Tchouameni.

Grandes diferencias

Entre el primero con más minutos jugados esta temporada en todas las competiciones, Rudiger, y el primer suplente, el número 12, Modric, hay 837’ de diferencia, casi diez partidos más completos jugados por el defensor alemán. Como muestra de su gestión vemos que Militao sigue ocupando un puesto entre los once jugadores más utilizados pese a que se lesionó hace 13 partidos o, lo que es lo mismo, se ha perdido un máximo de 1.170 minutos, prácticamente los que lleva Modric en toda la temporada.

La única rotación real que ha venido haciendo ha sido en la banda izquierda, en la que ha alternado a Mendy y Fran García. El francés se ha podido dormir en sus laureles conseguida la ampliación de contrato que venía reclamando, ha bajado su rendimiento y Ancelotti lo ha detectado dando entrada al canterano, que siempre cumple aunque defensivamente no ofrezca las mimas garantías, pero sí ofensivamente. Si se suman los minutos con las selecciones, Valverde lidera la tabla y saca 1.636’ a Güler, primer suplente, que suponen jugar 18 partidos más del uruguayo que del turco. Se pueden sacar todo tipo de conclusiones una vez analizado el cuadro de los minutos, la principal, que existen dos velocidades en las elecciones del italiano. Es su criterio y se respeta.