El vaticinio de Poli Rincón sobre Vinicius

Poli Rincón es de esos personajes que no dejan indiferente a nadie por sus exagerados comentarios. El exjugador del Real Madrid y el Betis analizó la situación en la que se encuentra la renovación de Vinícius por el club blanco, negociaciones que están paradas pero que ambas partes reiniciarán en los próximos días tras la eliminación de Brasil en el Mundial.

Acepta o adiós

Florentino Pérez ha dejado claro su deseo de seguir contando con el delantero, pero, también, que no lo hará a cualquier precio. El brasileño aspira a ampliarlo con una importante subida salarial, los 30 millones de euros netos. Una cantidad prohibitiva que rompería todos los límites salariales establecidos por el presidente.

Ante esto, Poli Rincón tiene su propia visión y vaticina problemas para el brasileño si no acepta la oferta del Madrid y decide seguir para irse gratis en junio del año que viene. “A lo mejor, el Madrid no quiere aceptar las condiciones de Vinicius. Es más, si se soluciona algo que puede haber en camino, a Vinicius no le van a renovar nunca”, vaticina, augurando un fichaje que eclipsaría la figura del brasileño.

Poli Rincón vaticina el futuro de Vinícius en el Real Madrid / Sport

“No tengo claro que le vayan a apretar desde el club. Cuando vuelva de vacaciones, le van a decir: esto es lo que hay o te vas. Es posible que Vinicius no juegue con Mourinho en el Madrid”, afirmó en el canal de Twitch de Rubén Martín, en una tertulia compartida con otro cuatro periodistas y analistas del mercado de fichajes.

Caducidad de la oferta

“Si no quiere renovar con el Madrid, tendrás que aceptarlo. Pero tengo la sensación de que le han querido vender, más desde fuera de España, por el tema que se habló con su posible marcha a Arabia, pero no pudieron”, agregó el comentarista, contrariado con la situación que provoca ese distanciamiento entre las partes.

En la misma tertulia se planteó la posibilidad de que el Real Madrid acabe poniendo una fecha de caducidad a la oferta de renovación. Una vez que se cumpla, la retiraría y lo declararía transferible, como ocurrió con Sergio Ramos. El sevillano desafío a Florentino Pérez y cuando decidió aceptar las condiciones que le planteó el club, se encontró con la noticia de que no seguiría en el Real Madrid.