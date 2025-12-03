Varane: “En el Madrid estaba atrapado en una especie de soledad, era una depresión, no disfrutaba de nada”

En unos días en que la salud mental ha vuelto al foco en el mundo del fútbol, Raphael Varane salió a explicar su situación en el Real Madrid. El central francés levantó cuatro Champions Leagues como futbolista blanco, pero también tuvo momentos complicados que tuvo que afrontar.

"Después de llegar al Real Madrid tuve los primeros problemas; tenía 18 años y no había tenido una adolescencia normal. Estaba solo, entrenando todo el tiempo y apenas jugaba. Sentía que mi sueño se desvanecía. En el campo, estaba totalmente concentrado. Pero después, no quería volver a casa. Era una depresión. Ya no disfrutaba de nada“, explicó en una entrevista en Le Monde.

El defensa merengue lo pasó mal en sus primeros partidos, pero se intentaba convencer de que estaba haciendo lo correcto: “Para mí ese era el precio a pagar. Pensaba que había que pasar por eso para tener éxito. Estaba empezando mi carrera y me hacía mil preguntas: ¿Tomé la decisión correcta al venir aquí? ¿Debería irme? ¿Debería hablar de ello?’. Estaba atrapado en una especie de soledad, sintiendo que todo se desmoronaba".

Con solo 31 años se retiró tras pasar por el United y jugar un solo encuentro en el Como. Pero su gran momento fue ganar el Mundial 2018 en Rusia con la selección francesa. El sueño de cualquier futbolista terminó siendo un tormento para Varane: “El período posterior al Mundial de 2018 fue muy difícil. Alcanzas tu sueño, estás en la cima del fútbol mundial, y luego viene el bajón. Recuerdo que la pandemia me ayudó a salir de ese estado depresivo. Pude procesar todas esas emociones y reiniciarme. Es paradójico, porque ese período fue muy duro para mucha gente en términos de salud mental".

Raphael Varane se lamenta en una acción con el Manchester United / AFP

El defensa tiene claro cuál es uno de los grandes inconvenientes del fútbol moderno y cómo estos afectan a la vida de los futbolistas: “Nueve días después de la final del Mundial 2022 jugué un partido con el Manchester United. Ni siquiera tuve tiempo de lamentar la derrota. El calendario es un gran problema. Entiendo que es un negocio, pero estamos perdiendo calidad como espectáculo. O no juegas al 100%, o juegas como un robot. Hay más lesiones físicas y, obviamente, el impacto en la salud mental de los jugadores es significativo".

De hecho, el calendario fue uno de los grandes motivos que provocó su retirada: "Fue uno de ellos, porque el calendario era una locura. No tuve ningún descanso que me permitiera recuperarme física ni psicológicamente. El fútbol es un poco como la sociedad, con una especie de prisa desbocada. Siempre hay que hacer más, siempre más rápido. Es extremadamente ansioso. Necesitamos un descanso. No porque no queramos jugar, sino para jugar mejor. La idea no es huir de la competición, sino estar mentalmente en el lugar adecuado, porque si sigues superando los límites, tarde o temprano algo se rompe".

Con la situación de Araujo en el FC Barcelona se han abierto algunos de los tabús del mundo del fútbol. Varane quiso mandar un mensaje expresando lo difícil que es hablar de estos temas en este deporte: “En el vestuario, todos se guardan las dificultades para sí mismos y no las demuestran. En el fútbol, la salud mental sigue siendo un tema particularmente tabú. Es importante decir que mostrar tu vulnerabilidad no significa ser débil. En redes sociales, mostramos solo los mejores momentos de nuestras vidas. Pero detrás de eso, pasamos por momentos difíciles. Independientemente de nuestras carreras, somos seres humanos ante todo. Hablar de ello ayuda a demostrar que los problemas de salud mental pueden afectar a cualquiera".