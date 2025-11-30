El VAR tuvo que salvar al árbitro en el gol anulado de Mbappé

En el fútbol, cinco minutos lo pueden cambiar todo. Que se lo digan al Real Madrid en el final de la primera parte en Montilivi. Los blancos pasaron de avanzarse en un partido que se les estaba complicando a ver cómo los locales ponían en más aprietos al equipo de Xabi Alonso.

Kylian Mbappé se llevó unos cuantos rebotes dentro del área para terminar marcando el primero en el minuto 40. Un gol que daba tranquilidad al Madrid tras dos encuentros seguidos de Liga sin ganar, pero tuvo que entrar el VAR para anular la acción.

Los jugadores del Girona se comieron a Ricardo De Burgos pidiéndole explicaciones sobre la acción. En directo el colegiado dio gol, pero rápidamente le avisaron de unas posibles manos del francés.

La infracción de Mbappé es incontestable. En el último momento, el delantero buscó un taconazo que le terminó dando en la mano, parando el balón y pudiendo rematar a placer en el corazón del área pequeña. Ricardos De Burgos no lo vio, pero por suerte existe el VAR. Jugadas como estas demuestran cómo la famosa 'clasificación sin VAR' que los madridistas defienden no tiene ningún tipo de sentido. Incluso los jugadores blancos terminaron entendiendo la decisión del árbitro y aceptando que era mano.

Cinco minutos después del gol bien anulado al Real Madrid llegó una jugada en la que pasó de todo. Primero, Mbappé cayó cerca del área en una acción ofensiva. El francés pidió penalti, pero la jugada ni era dentro del área ni era suficiente como para pitar. Casualmente, en la contra, el Girona abrió la lata con un remate potente de Onuahi. El Madrid se metía en un gran problema.

Los blancos se la juegan en Montilivi. Ante un equipo en zona de descenso que podría terminar de arrebatar definitivamente el liderato al Madrid para entregárselo en bandeja al FC Barcelona. De hecho, con la derrota, el Madrid sería tercero por detrás del Villarreal.