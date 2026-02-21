Polémica: ¡Los dos goles de Osasuna al Madrid, dos correcciones del VAR!

Ya hay polémica. Osasuna se ha avanzó en el marcador en el duelo ante el Madrid de forma totalmente merecida tras un penalti en el que el VAR tuvo que corregir un grosero fallo del colegiado Alejandro Quintero González, quien no solo no lo pitó sino que le enseñó una cartulina amarilla a Budimir por haber simulado la caída. En Pamplona, nadie se creía lo que estaba sucediendo hasta que el VAR llamó al colegiado y tuvo que pitarlo. Pero hubo más. Osasuna tuvo que esperar a que le concedieran su segundo gol porque el colegiado pitó fuera de juego y no lo era. El VAR corrigió, de nuevo, y el tanto subió al marcador.

La jugada del penalti fue un pase en profundidad y Budimir, un auténtico incordio en toda la primera mitad, se coló entre Asencio y Cortouis tras perseguir el balón en largo. El portero belga no midió bien y acabó pisando de forma clara a Budimir. También es cierto que el delantero exageró algo la caída, cosa que confundió al colegiado. Quintero González, incluso, le enseñó amarilla a Budimir por la acción ante la atónita mirada del banquillo de Osasuna.

El VAR llamó al árbitro, quien pudo comprobar el pisotón clarísimo de Courtois. Anuló la amarilla a Budimir, pitó penalti y le mostró amarilla a Courtois. El propio Budimir fue el encargado de marcar el primer gol del encuentro.

Quintero González ya había creado una polémica grande en el Bernabéu, al expulsar hasta tres jugadores del Madrid ante el Celta. Fueron Carreras, Fran García y Endrick y el partido acabó con victoria del Celta por 0-2. En aquel entonces, hubo bronca grande en el feudo blanco y esta semana se ha presionado al colegiado recordando este encuentro.

En el minuto 90, Raúl García marcó un golazo y el colegiado lo anuló por presunto fuera de juego. Estaba muy emparejado con Asencio y no dieron el tanto. El VAR volvió a llamar al árbitro y tuvo que dar el gol tras el fuera de juego automático. Gol que valía la victoria.