La contradicción de Valverde: "No nací para ser lateral, pero nunca me he negado a jugar"

Así como escuchar a los entrenadores es una rutina que se repite cientos de veces durante una temporada, no sucede lo mismo con los jugadores. Cuando ellos toman la palabra, sus nombres suelen repetirse. En el Real Madrid, uno de los habituales es Fede Valverde, por lo que su evolución sí se puede trazar a través de sus declaraciones. "Me he ganado mi lugar en el centro del campo, el míster sabe que no me gusta jugar mucho de lateral", afirmaba en la zona mixta del debut en Champions contra el Marsella. Toda una declaración de intenciones que ha matizado.

"Pregúntenle a cualquier entrenador"

El uruguayo, que esta temporada ejerce como uno de los capitanes principales del Real Madrid, junto a Carvajal, fue el encargado de comparecer antes del duelo frente al Kairat Almaty. Un partido en el que tiene todas las papeletas para ser el lateral derecho del equipo. O esa es la solución más lógica que está al alcance de Xabi Alonso para suplir las bajas de Carvajal y Alexander-Arnold. Porque el charrúa fue el elegido por Ancelotti en no pocas ocasiones la temporada pasada.

"Si lo digo, pueden tomarme de mentiroso. Pregunten al entrenador, siempre he dicho que estoy a disposición del equipo. Nunca me he negado a jugar en ninguna posición, siempre doy lo mejor de mí en cualquier sitio. Con Ancelotti, con Zidane y con Xabi. Siempre di mi opinión, el que juega de titular tiene que abrazar esa oportunidad como si fuese la última", respondió, cuando se le preguntó sobre el veredicto que él mismo había dictado sobre la posibilidad de jugar atrás.

"Nunca me negué, es raro que salga algo así. Es un privilegio jugar en el Madrid, lo dejo claro. Podéis preguntar a otros compañeros o al entrenador. Siempre estoy para el equipo y siempre voy a morir por el Real Madrid", añadió, int

entando restarle peso a su declaración de hace menos de un mes y que cabe recuperar de modo íntegro para entender esta reacción, que llega después de un nuevo mal partido contra el Atlético donde no dio el nivel que de él se esperaba.

"No nací para jugar de lateral, no crecí ahí"

"Hoy por hoy creo que estoy haciendo las cosas bien en el medio, en mi posición. He disputado el medio con los mejores jugadores del mundo y he sacado mi 'lugarcito' entre esos tres (se refería a Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro). Creo que soy uno de los pilares del medio del campo del Madrid. El entrenador sabe que no me gusta mucho jugar de lateral, creo que eso ya lo tiene muy convencido. Pero siempre estoy a disposición del equipo", explicó entonces, con esa declaración final que abraza su compromiso con el Madrid.

Con todo, no oculta que, pese a su polivalencia y estado de 'siempre disponible', donde más cómodo se siente es tirado a banda, como interior, lugar desde el que puede partir para sorprender entre líneas. Y para algo que este año no está aprovechando con tanto énfasis como antaño: el disparo lejano. Todo lo demás, un servicio obligado a la causa, que no es poca, tratándose del Real Madrid.

"Uno al final siempre escucha o ve críticas y es bueno recibir halagos. No nací para jugar de lateral, no crecí jugando ahí. Fue un momento de emergencia. Poder hacerlo bien me llenó de orgullo. Pero siempre tuve la duda de si esos partidos podían ser un poco de suerte, noches espontáneas. De lateral me sentí cómodo, ganamos mucho cuando jugué como extremo, ganamos una Champions conmigo ahí. También en el mediocampo", terminó recordando, convenciéndose a la fuerza de que no es un mal lugar para recuperar el aliento.

"Siempre estoy a disposición, aprendo la posición nueva si hace falta. No me siento cómodo porque no crecí jugando ahí. Me cuestan cosas, como cerrar atrás en defensa. Intento mostrar actitud y por eso las cosas me van bien ahí. Crecí en el medio, aprendí mucho ahí de muchos jugadores. Pero de lateral me ha ido bien, y estoy para lo que necesite el entrenador", sentenció. Xabi Alonso, sobre la incógnita del lateral, evitó dar pistas. Lo que tenga que ser será y Valverde, con un estatus más frágil por la bajada de rendimiento, tendrá que aceptarlo.