Valverde: "Los últimos partidos han sido duros para mí mentalmente"

El uruguayo Fede Valverde, segundo capitán del Real Madrid, destacó de la victoria de su equipo ante el Athletic Club (0-3) que se produjo un cambio respecto a partidos recientes en los que les costaba “salir concentrados” y, por ello, encajaban gol en los primeros minutos.

“Destacar el trabajo durante los 90 minutos, que hacía varios partidos que nos contaba salir concentrados y encajábamos gol muy al principio. Hoy en el vestuario dijimos que teníamos que cambiar eso para llevar de otra forma el partido. Lo hicimos espectacular. Hemos trabajado muy bien. Por mi parte, muy feliz de formar parte de este equipo porque es un honor defenderlo cada día”, dijo en Realmadrid TV.

Victoria en San Mamés en la que ponderó “las paradas de Courtois” y a un Mbappé que da “tranquilidad y paz” al equipo.

“Mbappé es clave. Es una tranquilidad y una paz tenerlo con nosotros. Nos puede aportar muchos goles y jugadas, pero también es bueno verle a él y a Vini defender como lo han hecho hoy”, declaró.

Además, reconoció que no está al 100% de su rendimiento respecto a temporadas anteriores.

“Intento disfrutar cada día y sacar mi mejor versión. Los últimos partidos han sido duros para mí mentalmente, pero es culpa mía. Intento sacar el 100% y quiero agradecer el apoyo de los compañeros que me ayudan a sacar mi mejor versión y al cuerpo técnico que siempre confía en mí”, explicó.

"Si no juegas al 100 % de intensidad cada equipo te puede poner en peligro"

El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, analizó el momento que vive su equipo, después de romper con la victoria ante el Athletic Club (0-3) la racha de tres empates consecutivos en LaLiga EA Sports tras la que necesitaban “dejar de hablar y actuar”.

“Había que dejar de hablar y actuar; eso hemos hecho. Son partidos diferentes. El Athletic juega con una línea alta y hemos tenido más espacios. Elche y Girona se pusieron a defender y tenemos que mejorar contra los bloques bajos”, dijo en zona mixta tras el partido al ser preguntado por lo que había cambiado en el equipo para ganar en San Mamés tras encadenar tres resultados adversos.

“Por el orgullo de nosotros como jugadores tenemos que dar más en el campo. La primera parte en Girona no dimos lo suficiente y tenemos que saber que si no juegas al 100 % de intensidad cada equipo te puede poner en peligro; no podemos pensar que vamos a remontar siempre”, añadió.

Un Courtois que ensalzó a su compañero Kylian Mbappé, quien anotó un doblete en San Mamés para sumar ya 25 goles en 20 partidos esta temporada.

“Jugar con Kylian es mejor que contra él. Sus arrancadas no las tiene nadie. A veces digo ‘qué suerte la mía de jugar con Mbappé'”, declaró.