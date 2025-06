Valverde sorprende con el jugador del Madrid que le recuerda a Kroos

En el vestuario del Real Madrid ya hay quien ve cómo la herencia de Toni Kroos empieza a tomar forma. Aunque el alemán dejó un vacío enorme, Fede Valverde ha encontrado en uno de sus nuevos compañeros a alguien capaz de asumir parte de ese legado futbolístico. “Sacó un pase que me recordó a los de Kroos”, deslizó el uruguayo, sin esconder su admiración.

El centrocampista, que compartió años con el alemán y conoce bien su impacto en el juego, se refería a una de las incorporaciones más prometedoras del equipo: Dean Huijsen. El joven central, recién llegado, ha causado una gran impresión con su seguridad en la salida de balón y su capacidad para iniciar jugadas desde atrás.

A sus 19 años, Huijsen ha irrumpido en el once con una autoridad impropia para su edad y posición. Su aportación ya va más allá de defender: lidera la salida de balón, rompe líneas con conducción y conecta con el centro del campo como si fuera uno más. Los datos del informe técnico así lo reflejan: fue el jugador que más veces tocó el balón (84), con un 89% de acierto en el pase, y firmó 23 envíos progresivos con éxito ante el Salzburgo. Ningún otro futbolista del equipo se acercó.

Xabi Alonso no dudó en darle minutos desde el primer día. Y no se ha equivocado. El central ya es pieza clave del club blanco a pesar de solo llevar tres encuentros en el club. El tolosarra duda entre si apostar por una defensa con tres centrales o con solo dos, pero hay algo seguro: uno de ellos será el ex del Bournemouth.

Xabi Alonso hablando con Huijsen / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

Se enoja mucho cuando no gana en los entrenamientos

Fede Valverde aprovechó una entrevista en DAZN para mostrar su faceta más de capitán. Consultado por Luka Modric, el uruguayo dejó una confesión entre risas: “¿Te puedo decir algo malo de él? Se enoja mucho cuando no gana en los entrenamientos”, contó con tono divertido, revelando el fuego competitivo que todavía arde en el croata.

Pero enseguida volvió a la seriedad para rendirse ante su leyenda: “Es un ejemplo muy importante para nosotros. Jugamos los titulares… y lo aplauden más a él que está en el banquillo”, señaló con admiración.

Valverde también reflexionó sobre su propio rol como capitán desde noviembre de 2024: “Tengo que seguir trabajando en silencio y ser un ejemplo para mis compañeros. Cuando ya eres capitán de este club, tienes otra imagen que dar y que transmitir a mucha gente”, subrayó, consciente de la exigencia del brazalete blanco.

En esa misma línea, elogió a Xabi Alonso y su nuevo cuerpo técnico: “Xabi es alguien que ha ganado mucho como jugador y ahora como técnico. Uno tiene que tomar eso como motivación para seguir aprendiendo”.

Ahora, el primer gran reto de este nuevo equipo llegará en los octavos de final del Mundial de Clubes. Los merengues se verán las caras ante la Juventus de Turín, precisamente el antiguo club de Dean Huijsen.