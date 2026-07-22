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REAL MADRID

Valverde, rendido a Mourinho en su primer día: "Puedo aprender mucho de él"

El centrocampista uruguayo, que se ha incorporado hoy a la disciplina del Real Madrid, asegura que espera seguir creciendo bajo las órdenes del técnico portugués

Federico Valverde se une a la pretemporada del Madrid

Federico Valverde se une a la pretemporada del Madrid

Federico Valverde se une a la pretemporada del Madrid / Atlas News

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Sergi Pérez Estévez

Sergi Pérez Estévez

Fede Valverde vivió este miércoles una jornada especial en Valdebebas. El centrocampista uruguayo celebró su 28º cumpleaños coincidiendo con su regreso a la disciplina del Real Madrid tras las vacaciones posteriores al Mundial de 2026. Además, el internacional charrúa inició oficialmente una nueva etapa como primer capitán del conjunto blanco y completó su primer entrenamiento bajo las órdenes de José Mourinho.

Tras superar el reconocimiento médico y reincorporarse al trabajo junto al resto de sus compañeros, el internacional uruguayo atendió a Real Madrid TV y mostró su entusiasmo por comenzar una nueva etapa junto al técnico portugués. "Estoy deseando aprender de él, escuchar cada consejo que me brinde y sacarle el mayor fruto posible a cada entrenamiento. Voy a intentar crecer como persona y como futbolista. Es una persona especial de la que puedo aprender muchas cosas", afirmó Valverde dando sus primeras impresiones sobre el nuevo proyecto merengue.

José Mourinho y Fede Valverde se saludan en sobre el terreno de entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas

José Mourinho y Fede Valverde saludándose / RMCF

Estreno como primer capitán

La salida de Dani Carvajal convierte a Valverde en el nuevo capitán del Real Madrid, una responsabilidad que el uruguayo afronta con orgullo: "Siento mucha emoción y mucho honor. Cuando la gente te lo recuerda te llena de orgullo. Pienso en todo lo vivido hasta llegar aquí y ahora toca disfrutar de este momento".

El centrocampista también quiso recordar a los futbolistas que marcaron su crecimiento dentro del vestuario madridista: "Aprendí mucho de todos los capitanes que he tenido aquí. Dani Carvajal, Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Modric o Lucas Vázquez siempre me ayudaron muchísimo. Ahora me toca intentar devolver todo eso para ayudar también a mis compañeros".

Objetivo: volver a levantar títulos

Valverde aseguró que el vestuario afronta la nueva temporada con máxima ambición tras un curso complicado para el conjunto blanco. "No solo yo, sino todo el equipo, queremos volver a ganar títulos. Ese es nuestro deseo y esperamos que los madridistas puedan disfrutar de una temporada llena de éxitos y sentirse orgullosos de nosotros", concluyó.

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El uruguayo inicia así una campaña en la que, además de seguir siendo una pieza clave sobre el césped, asumirá un nuevo papel de liderazgo dentro del vestuario madridista bajo el mando de Mourinho.

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