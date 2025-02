Valverde: "Siempre quiero a Bellingham como en Pamplona"

Federico Valverde fue el encargado en comparecer en la rueda de prensa previa del encuentro entre el Real Madrid y el Manchester City correspondiente a la vuelta del 'play-off' de la Champions League. Aunque se habló del partido, también salió a colación la polémica arbitral y el uruguayo defendió a Jude Bellingham, pese a su tarjeta roja en Pamplona por insultar al árbitro.

Valverde, uno de los capitanes de la plantilla, afirmó que no había reprochado nada al inglés: "Jamás diré a un compañero que no proteste o no actúe de una forma. Los jugadores vivimos los partidos a mil, con la sangre caliente, unos los viven de una forma, otros de manera diferente, yo quiero que se dejen el alma en el campo. Pasó con Jude y siempre lo quiero así, con carácter, ganas y deseo de pelear. Le tocó la roja, pero estoy contento de que pueda dar el máximo y muestre la garra. Lo vamos a acompañar y abrazar. Le pasó a él como podía pasar con otros".

Respecto a los árbitros fue más tibio y apuntó que "no soy quién para juzgar a un árbitro, otra persona que hace su trabajo y todos nos podemos equivocar, todos somos humanos. Cuando lo hacen bien, no se le halaga".

Estas dos preguntas fueron las únicas sobre la polémica. Respecto al duelo frente al City, Valverde indicó que "será un partido que define la eliminatoria, debemos estar concentrados y trabajar duro. Es un placer formar parte de este equipo. Lo importante es que el grupo esté fuerte y todos trabajemos en ataque y defensa para disfrutar de una linda noche".

Contento de lateral

En cuanto a su posición reconvertida de lateral derecha, el charrúa afirmó que estar "contento por hacer bien las cosas en la nueva posición. Juego porque otros compañeros como Carvajal que está lesionado o Lucas que también pasó por una lesión. Me ha tocado a mí. Lo he hecho bastante bien. Aporto mi grano de arena, trabajando, llegando al ataque, defendiendo, a disposición del equipo". En tono relajado añadió que "si no tengo muchas chances en el medio en el futuro, puedo jugar de lateral. Estoy disfrutando y aprendiendo. Sigo en el once y esto es importante".

Sus referentes en el carril son Carvajal y Lucas Vázquez porque "han hecho historia, son leyendas del Real Madrid, intento aprender de jugadores y referentes o capitanes. Hay que abrir la cabeza y las ideas".

Respecto a otros precedentes con el Manchester City apuntó que "el City hace años tenía mayor control del juego, presión, atacaba mejor. Pero nosotros también hemos cambiado la forma de jugar. Hicimos un buen partido en Inglaterra, habla de nuestra madurez. Tenemos que mirar de nuestro lado, no solo del City".

Sobre su capitanía, Valverde indicó que "es un gran honor tener el lazo que tantas estrellas y leyendas han lucido en este club. Es una presión linda en el vestuario. Ves como estrellas te miran con respeto".