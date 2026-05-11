Valverde, en el punto de mira: capitanía y futuro a debate

El Real Madrid podría tomar una segunda decisión respecto a Federico Valverde. El club podría retirarle el brazalete de capitán, según ha informado Ok Diario, e incluso podría escuchar ofertas por él. Desde la entidad consideran que, más allá del incidente reciente, el jugador no ha mantenido el comportamiento ejemplar que se exige a un capitán, una percepción que ya venía generando dudas incluso bajo la dirección de Xabi Alonso.

Fede Valverde y Florentino Pérez, el día de la renovación del uruguayo con el Real Madrid. / REAL MADRID

La medida llega tras los hechos ocurridos la pasada semana, cuando el centrocampista uruguayo protagonizó un grave altercado con su compañero Aurélien Tchouaméni al término de un entrenamiento. Según lo adelantado por 'Marca', la discusión fue escalando hasta desembocar en un enfrentamiento físico entre ambos jugadores donde la tensión iba aumentando desde el día anterior.

Como reacción inmediata, el club hizo pública su primera reaación imponiendo una multa económica de 500.000 euros a cada uno de los futbolistas implicados. Sin embargo, desde la entidad consideran que esta sanción no sería suficiente. Se apunta a Valverde por encima de Tchouaméni. Aunque el enfado con el francés también existe, internamente se le percibe como la parte que reaccionó tras ser previamente provocada, lo que le sitúa en una posición menos comprometida dentro del vestuario.

Según ha explicado el periodista Mario Cortegana, el uruguayo, cuando les pusieron en el mismo equipo en el entrenamiento del día de los hechos, le dijo al francés: "Tienes suerte de que nos haya tocado juntos".

El centrocampista del Real Madrid Aurelien Tchouameni (c), junto a sus compañeros durante el entrenamiento realizado este sábado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, previo al partido contra el FC Barcelona. / FERNANDO VILLAR / EFE

Florentino Pérez, especialmente molesto por lo sucedido —más por lo extradeportivo que por lo deportivo de este curso—, entiende que el respeto institucional y la disciplina interna son pilares fundamentales que no pueden verse comprometidos bajo ningún concepto.

Además, la situación deportiva del equipo en las dos últimas temporadas, marcada por la ausencia de títulos relevantes, ha provocado un endurecimiento en la política interna. En este contexto, el club considera a pocos jugadores como intransferibles antes de que arranque el mercado de verano más difícil en años. Por ello, el futuro de Valverde queda ahora en el aire. El Real Madrid no descartará escuchar ofertas por el futbolista uruguayo durante el próximo mercado de verano, siempre y cuando estas resulten satisfactorias para los intereses de la entidad.