Valverde se planta y mete a Xabi Alonso en un lío

Problema serio para Xabi Alonso. Los madridistas se están quedando sin efectivos en el lateral derecho. La lesión de Trent Alexander-Arnold deja a Dani Carvajal como el único en esa posición para el tolosarra, pero en Champions, la dura sanción que espera el capitán merengue agrava incluso más la situación.

El club confirmó la lesión del inglés en su bíceps femoral de la pierna izquierda. Una lesión muscular que, según informan fuentes cercanas al club, le dejará en el dique seco entre seis y ocho semanas. Una baja de máxima importancia para Xabi. Trent no había arrancado de la mejor manera, pero ahora Carvajal se quedará solo y deberá jugarlo todo con el recuerdo presente de su grave lesión del curso pasado.

Trent Alexander-Arnold no pudo continuar / Movistar+

De hecho, la llegada del inglés era una manera perfecta para ir recuperando a 'Carva' de manera paulatina y sin sobrecargarlo. Ahora eso ha cambiado.

Hablando en Liga, la cosa quedaría así, pero en la Champions League el capitán podría estar entre tres y cinco partidos sancionado. De cumplirse los pronósticos, el lateral se perdería dos duelos clave ante la Juventus de Turín y ante el Liverpool en Anfield. Según las estimaciones de la lesión de Trent, el inglés debería volver justo para el duelo ante los 'reds', aunque seguirá sin estar al 100%.

Valverde no quiere volver a la defensa

La otra gran opción que tenía en la guantera Xabi Alonso fue la que más repitió Carlo Ancelotti el curso pasado. Sin Carvajal por lesión y con un mal rendimiento de Lucas Vázquez, el italiano apostó siempre por Fede Valverde como lateral, pero el uruguayo ya ha dejado claro que no quiere jugar en esa posición y que quiere estar en el centro del campo.

Tras el encuentro ante el Marsella, Valverde salió a zona mixta para hablar con los medios acreditados al encuentro de Champions. Justo el día que los blancos perdieron sus dos laterales, dejó unas frases sorprendentes: "He tenido muchas conversaciones con el entrenador y él sabe lo que yo realmente quiero. Creo que merezco seguir teniendo oportunidades en mi posición, creo que lo estábamos haciendo bien y llevamos muchos partidos ganando".

Federico Valverde, ante el Marsella / Real Madrid

El uruguayo dejó claro en qué posición quiere jugar y dejaba entender que no quiere volver a la defensa. Un mensaje directo y público a su entrenador. Y Valverde no es el único, ya que Rodrygo también ha pedido jugar por la izquierda, algo que se está cumpliendo desde la llegada del tolosarra.

Por tanto, si Valverde no quiere volver a la zaga, Xabi Alonso tendrá un problema en Champions.

Las últimas opciones

En la recámara, Xabi Alonso tenía dos opciones, aunque una de ellas se va a esfumar en pocos días.

Otro jugador que ha jugado en esa posición, aunque no con gran recuerdo, es Raúl Asencio. El central ha perdido todo el protagonismo con la llegada de Huijsen y podría ver un hueco en el lateral para volver a tener oportunidades con el tolosarra. Sus graves errores en el Mundial de Clubes le condenaron y ahora es el cuarto central. El único problema es que los blancos también tendrán bajas en esa posición, ya que con la roja de Huijsen en Liga y la lesión de Rüdiger, Alaba y el canario tendrán que acudir al rescate. Por ese motivo, Xabi pedía más efectivos en esa zona del campo.

Y la que parecía la más arriesgada, pero a la par la más interesante, deberá marcharse al Mundial sub-20 con España. Jesús Fortea ha sido convocado para viajar a Chile con su selección, un Mundial que lo alejará de la dinámica blanca durante un mes a partir de la próxima semana.

Fortea celebra un gol con el Madrid / Real Madrid

El canterano se marchará junto a cuatro compañeros de La Fábrica. España se enfrentará a Brasil, México y Marruecos en la fase de grupos.