Valverde, sobre los pitos del Bernabéu: “Tienen toda la razón”

El Real Madrid ganó al Inter (2-1), pero volvió a dejar dudas en un partido que acabó con pitos del Bernabéu. Fede Valverde fue el más autocrítico y no dudó en dar la razón a la afición.

Fede Valverde

“Tienen toda la razón”, aseguró el capitán madridista al ser preguntado por los pitos. El uruguayo reconoció que el equipo hizo “una segunda parte mala” y que sufrió por no ser fiel a su juego. “No tuvimos paciencia para tener la pelota y descansar con ella”, explicó. Valverde admitió que las indicaciones de Mourinho no se trasladaron al césped: “Nos dijo que tuviéramos más la pelota en su campo y es lo que no hicimos”. La victoria, eso sí, sirve para recuperar confianza, aunque pidió autocrítica.

Valverde marcó el segundo gol del Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Dean Huijsen

El central, en cambio, puso el acento en las ocasiones desperdiciadas. “Si llegamos a meter el 3-0, se habría terminado ahí”, defendió Huijsen, que considera que el Madrid tuvo oportunidades para haber ganado con mucha más comodidad. Sobre los pitos, recordó la exigencia del club: “Es la exigencia de estar en el Real Madrid, el mejor club del mundo”. También destacó el mensaje de Mourinho de ser más competitivos en cada detalle.

Noticias relacionadas

Lautaro Martínez

Desde el bando rival, Lautaro consideró injusta la derrota. “No merecíamos perder este partido. Hicimos mucho más que el Real Madrid”, aseguró el capitán del Inter. El argentino explicó que los dos errores iniciales fueron determinantes, pero se mostró satisfecho con la reacción de su equipo: “Nos vamos con las manos vacías pero con muchas cosas positivas”.