Real Madrid
Valverde, sobre los pitos del Bernabéu: “Tienen toda la razón”
Valverde da la razón a la afición tras una segunda parte gris, mientras Huijsen pide más contundencia y Lautaro lamenta una derrota que considera
SPORT.es
El Real Madrid ganó al Inter (2-1), pero volvió a dejar dudas en un partido que acabó con pitos del Bernabéu. Fede Valverde fue el más autocrítico y no dudó en dar la razón a la afición.
Fede Valverde
“Tienen toda la razón”, aseguró el capitán madridista al ser preguntado por los pitos. El uruguayo reconoció que el equipo hizo “una segunda parte mala” y que sufrió por no ser fiel a su juego. “No tuvimos paciencia para tener la pelota y descansar con ella”, explicó. Valverde admitió que las indicaciones de Mourinho no se trasladaron al césped: “Nos dijo que tuviéramos más la pelota en su campo y es lo que no hicimos”. La victoria, eso sí, sirve para recuperar confianza, aunque pidió autocrítica.
Dean Huijsen
El central, en cambio, puso el acento en las ocasiones desperdiciadas. “Si llegamos a meter el 3-0, se habría terminado ahí”, defendió Huijsen, que considera que el Madrid tuvo oportunidades para haber ganado con mucha más comodidad. Sobre los pitos, recordó la exigencia del club: “Es la exigencia de estar en el Real Madrid, el mejor club del mundo”. También destacó el mensaje de Mourinho de ser más competitivos en cada detalle.
Lautaro Martínez
Desde el bando rival, Lautaro consideró injusta la derrota. “No merecíamos perder este partido. Hicimos mucho más que el Real Madrid”, aseguró el capitán del Inter. El argentino explicó que los dos errores iniciales fueron determinantes, pero se mostró satisfecho con la reacción de su equipo: “Nos vamos con las manos vacías pero con muchas cosas positivas”.
- No dan crédito con Ter Stegen tras la derrota del Ajax: 'Increíble, se pasó diez minutos caminando
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
- El contundente consejo que le dio el Barça a Hansi Flick sobre Mourinho
- Alivio con Eric Garcia
- Ojo clínico de Deco con Luis Suárez
- Dos nuevas fuentes de ingresos para el Barça
- Lo que no se vio del Valencia-Barça: del gesto de Livakovic con Hamza a las señales de Lamine
- Flick exprime a Espart con el invento de Guardiola: 'Es un jugador top