Valverde: "No podemos pensar que el Madrid no está bien"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, subrayó que la serie de tres partidos consecutivos en San Mamés que van a afrontar en los próximos ocho días frente a Real Madrid, Atlético de Madrid y, en Liga de Campeones, PSG les pone por delante "una semana bonita para disfrutar y para competir" .

"Es una semana con grandes rivales, aunque no puedes pensar en el global. Los puntos de mañana valen lo mismo que los del sábado pasado con el Levante y los que vienen después. Primero vamos a ver el del Real Madrid, que jugamos contra un candidato a ganar la Liga", recalcó Valverde en la rueda de prensa previa.

El técnico confirmó las bajas para este partido de Iñaki Williams y Robert Navarro, con quienes espera contar "antes de Navidad", que se suman a la del sancionado Oihan Sancet.

Avanzó además que tiene "alguna duda" sobre el estado físico de Mikel Vesga, que resolverá después del último entrenamiento, y la posible convocatoria de los canteranos Endika Buján y Eder García.

Valverde admitió que la racha de tres empates consecutivos que ha encadenado el Real Madrid -en sus visitas a Rayo Vallecano, Elche y Girona- "significa" que el equipo blanco va a llegar a San Mamés "con más necesidad" y eso hace que tenga "un peligro mayor".

"En cualquier caso nosotros siempre preparamos un partido esperando la mejor versión del rival y queremos hacer que tengan la peor. No podemos especular ni pensar que el Real Madrid no está bien porque vemos que Mbappé te mete un gol en un segundo y cualquier jugador te puede resolver un partido", analizó.

"Los valoramos mucho, pero también nosotros queremos hacer valer nuestra fortaleza y jugar en nuestro estadio", añadió Valverde, quien valoró además a Xabi Alonso como "un gran entrenador" a quien después de esos tres empates consecutivos, en relación a las críticas, no le sucede "nada que no ocurra en todas partes".

Al respecto, se mostró "convencido" de que el Madrid "es un equipo que va a estar arriba". "Aunque si puede ser después de mañana, mejor", apostilló el técnico antes de ensalzar también el estado de forma de Kylian Mbappé, al que "se le ve rápido, ágil y define increíble".

"Tienen muchas variantes, pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego. En el último momento, depende de cómo juegue, tendremos que ajustarnos, pero sí tenemos una idea global de lo que vamos a hacer", señaló un Valverde que reconoció que la victoria del pasado sábado en el Ciutat de Valencia fue "un bálsamo" para el Athletic.

"Suponía mucho, pero no solo por los rivales que nos vienen ahora, sino también por reencontrarnos con la victoria y generarnos buenas sensaciones. Ganar siempre trae energía positiva y si es a un rival importante, mucho más. El año pasado ganar al Madrid en San Mamés nos dio un impulso importante y es lo que buscamos también mañana", recalcó.

En todo caso, asume que tendrán "enfrente a extraordinarios jugadores, a un gran entrenador con muchas variables y, si el partido está un poco descontrolado, ellos lo resuelven sin pestañear". "Sabiendo que es difícil también sabemos que este partido nos puede dar mucho y tenemos que luchar por ello", concluyó Valverde.