Valverde ya es el líder del Real Madrid

Fede Valverde, 26 años, séptima temporada en el Real Madrid y líder absoluto de un equipo en el que unos se cardan la lana y otros se llevan la fama. Un jugador que agradece ser uno más del equipo sin alardes ni florituras. El todoterreno uruguayo lidera a su equipo desde cualquier posición y lo hace con ese perfil bajo del soldado que se convierte en guerrero cuando la batalla se torna cruenta y lo hace sin rechistar, sacar pecho o creerse el guapo de la fiesta, huyendo del papel que ambicionan muchos de sus compañeros.

Sensato, realista y funcional, así es Fede Valverde, que reconoce sin tapujos que la eliminatoria ante el Atlético fue “jodida”, pero va más lejos con una dura autocrítica al equipo: “Hicimos un partido regular de local, y aquí siempre nos pasa lo mismo. Salimos como si estuviera ganado y nos jodió bastante el primer gol. Les dimos el poder y fuimos a los penaltis muy cansados. Gracias a Dios ganamos".

Desahogo

Toni Kroos tuvo la osadía de nombrarle su sucesor en Cibeles durante la celebración de la ‘Decimoquinta’. Ni Vinicius, Modric, Courtois o Carvajal, Valverde heredó el ‘8’ que llevó el alemán en su etapa madridista para honrarle. El uruguayo es el espíritu del equipo para tirar de él sin aspavientos y predicando con el ejemplo. Siempre suma desde un perfil bajo, ayudando, sin estridencias y dando la cara. Se atrevió a tirar un penalti, algo que no hizo ante el City y que nunca se perdonó.

Ancelotti tiene en Valverde un comodín de oro / Efe

“Para todo aquel que haya tirado un penal sentí mucho desahogo. Muchos nervios, muchas cosas que se te pasan por la cabeza en la caminata. Uno intenta estar tranquilo y disfrutar el momento pero es complicado, si erras sabes que tienes mucha gente detrás, compañeros, gente que trabajen la ciudad deportiva, si erras les fallas. Gracias a dios hemos ganado”, subrayaba con la humildad que le caracteriza, recordando aquel paso atrás que dio en la eliminatoria ante el City.

Siete posiciones

Valverde es el comodín del Real Madrid. Capaz de jugar en siete posiciones diferentes y de no levantar la voz. “Estoy dispuesto al equipo y al entrenador, a lo que él quiera. Intento dar el máximo en la posición que me toque jugar y creo que eso también ayuda a uno a aprender, abrir la cabeza a nuevas ideas y seguir aprendiendo más cosas”, asegura. Es una esponja del entorno, lo aprovecha para no dejar de crecer y así lo verbaliza poniendo a Carvajal y Lucas Vázquez de ejemplos.

“Para mí son referentes de este club, jugadores que han ganado todo aquí, han hecho historia, han dejado su huella y son leyendas del Real Madrid. Intento admirarlos y aprender de ellos, no solo como jugadores, sino como referentes y capitanes que son. Intento sacarle el mayor fruto posible mientras estén conmigo”, dice sin darse cuenta de que empieza a estar a su altura e incluso los supera. Ya tiene 14 títulos a sus espaldas como jugador blanco (tres Champions), y muchos años por delante para ampliar ese currículo.