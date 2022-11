Valverde: "Da igual el rival que nos toque"

El centrocampista del Real Madrid afirmó que "hay que intentar dar lo mejor; tenemos que seguir clasificándonos para buscar el título" "Mucha gente que me rodea tenía mucha razón al decirme que tenía que aprovechar el tiro que tengo"

El centrocampista uruguayo Fede Valverde, que recibió el premio al mejor jugador del partido entre el Real Madrid y el Celtic de Glasgow, destacó que "fue un buen partido, estamos trabajando bien. A veces cuando las cosas no se dan, parece que todo es negativo. Nos relajamos con el resultado, pero es normal".

En declaraciones a Movistar+ tras el encuentro, Valverde comentó que "estoy muy contento. Hay que felicitar al grupo, porque aprovechamos la ocasión y metimos los goles que había que marcar. Fue un esfuerzo de todos".

El centrocampista madridista hizo un gran despliegue físico durante los 90 minutos y admitió que "me canso, pero tengo el objetivo de seguir metiendo goles y ayudar al equipo".

Valverde, que ya suma ocho goles esta temporada, cinco de los cuales los ha conseguido desde fuera del área, comentó que "mucha gente que me rodea tenía mucha razón al decirme que tenía que aprovechar el tiro que tengo. Estoy disfrutando bastante". Según desveló, "me gusta el empeine, es mi fuerte, pero utilizo el interior cuando tengo menos confianza. Los compañeros bromean y me dicen que un día voy a romper el balón".

Sobre el rival en los octavos de final de la Champions League, el jugador avanzó que "hay que intentar dar lo mejor y da igual quien toque. Tenemos que seguir clasificándonos para buscar el título".