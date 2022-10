Valverde da la clave de la victoria del Madrid: "Supimos sufrir"

El uruguayo admitió que tuvieron “un poco de suerte” en un “momento clave” "Trabajamos bien en ataque saliendo muy rápido, lo supimos aprovechar”, explicó

El uruguayo Fede Valverde, centrocampista del Real Madrid, aseguró que supieron “sufrir” tras el 1-0 y que tuvieron “un poco de suerte” en un “momento clave” como fue la ocasión que falló el polaco Robert Lewandowski en el segundo palo con Lunin ya superado y que hubiera supuesto el empate.

“Trabajamos bien como equipo, supimos defender y sufrir cuando íbamos 1-0, que tuvieron una clara. A veces necesitas un poco de suerte en momentos clave. Trabajamos bien en ataque saliendo muy rápido, lo supimos aprovechar”, comentó en DAZN.

“Estoy muy feliz por la victoria y el trabajo y sacrificio de todo el equipo. Sabíamos que iba a ser duro y es una felicidad inmensa”, declaró.

“Sabíamos que si bajaba Luka (Modric) a recibir el balón y Carva (Dani Carvajal) tiraba como extremo yo iba a tener espacios por dentro. Lo trabajamos mucho. El entrenador me dice que me tire mucho al medio, porque jugar pegado a la línea no es mi fuerte”, analizó.

Además, Valverde, quien fue titular como extremo derecho, aunque no mantuvo su posición pegada siempre a la banda, no quiso pronunciarse en esta ocasión sobre su posición favorita.

“Siempre dije que me gustaba el medio, pero estoy sumando mucho como extremo ahora (ríe). Le dejo la duda al míster. Yo siempre intento dar lo mejor y en las dos posiciones puedo aportar. La ocasión que tuve pude marcar y estoy muy feliz”, dijo.