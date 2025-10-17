REAL MADRID
Valverde, condenado a jugar en la banda
El uruguayo es el mejor recurso de Xabi Alonso para cubrir las bajas por lesión de Carvajal y Alexander Arnold para recibir a la Juventus y al Barcelona
Desde que Federico Valverde verbalizó que él no nació para jugar de lateral, dos tazas y media. Se lesionaron Trent Alexander Arnold y Dani Carvajal para dejar un vacío peligroso por ese carril. Ancelotti recurrió al uruguayo la temporada pasada, y su rendimiento fue óptimo. Rinde igual o mejor que los dos especialistas del equipo de entonces (Carvajal y Lucas Vázquez) y el de ahora. No tiene nada que envidiarles.
Pruebas
Con la baja del inglés, Xabi Alonso dio descanso a Carvajal en la visita a Levante para poner a Asencio. El capitán volvió en el derbi pero se rompió. En la visita a Almaty volvió a recurrir a Asencio, pero no tardó en darse cuenta de sus costuras para jugar en la banda. Por eso, ante el Villarreal, un rival peligroso, puso a Valverde de carrilero donde volvió a demostrar que va sobrado.
El destino es muchas veces caprichoso y en esta ocasión llamó a la puerta del uruguayo para obligarle a matizar su lícita demanda: “Siempre que uno pueda jugar de titular, debe abrazar esa oportunidad como si fuese la última. Nunca me negué y siempre dejé claro que estaba disponible para jugar donde sea. Puedes preguntarle a otros compañeros míos o entrenadores. Siempre voy a morir por mis compañeros y por el Real Madrid”.
Juve y Barça
Aclarado el entuerto, entendidas las preferencias del jugador y avisado Xabi Alonso, el presente se impone para analizar las necesidades del equipo ante una semana clave. Getafe, Juventus y Barcelona esperan a los blancos en la Liga, primeros en la tabla, y en la Champions, segundos. Sin Trent ni Carvajal, Xabi debe designar lateral hasta que vuelvan.
El vasco podría poner a Asencio de lateral en Getafe, pero ante rivales mayores no es aconsejable arriesgar con un central fuera de sitio. Está obligado a poner a los que mejor rinden en puestos tan importantes como son los laterales largos del fútbol moderno, ya sea con defensa de tres o de cuatro. Y Valverde es el mejor recurso que tiene para ocupar el puesto en los partidos ante los turineses y los barcelonistas le guste o no al uruguayo.
